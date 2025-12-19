Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. La tatuatrice ha conquistato il podio, lasciandosi alle spalle rispettivamente Giulia e Jonas.

Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. Sul podio al suo fianco, nella posizione di secondo e terzo classificato ci sono rispettivamente Giulia e Jonas.

Anita Mazzotta ha vinto il montepremi di 110mila euro

La vincitrice del Grande Fratello, dopo circa tre mesi nella casa più spiata d'Italia, conquista un montepremi di 110mila euro. Durante la durata del programma i casalinghi e le casalinghe hanno sostenuto delle prove, in cui hanno scelto se far aumentare o diminuire il montepremi per la vittoria finale. È per questa ragione che il montepremi è arrivato a 110mila euro. Bisogna ricordare, però, che la cifra verrà notevolmente tassata. Le trattenute, infatti, ammontano al 22% di Iva più un ulteriore 20% di ritenute fiscali. Chi ha vinto, di fatto, intasca attorno ai 66mila euro. Ogni concorrente del reality show riceve anche un compenso giornaliero per ogni settimana di permanenza all’interno del programma.

Cosa è successo durante la finale del Grande Fratello del 18 dicembre

La puntata finale del Grande Fratello, in onda giovedì 18 dicembre, è stata scandita dai vari televoti flash lanciati da Simona Ventura che ha invogliato il pubblico a casa a fare la sua preferenza, scegliendo tra l'uno o l'altro concorrente. Non sono mancati momenti di divertimento e anche di commozione per i concorrenti che hanno potuto salutare i loro genitori, lontani da mesi. La sorpresa più emozionante è stata quella della mamma di Omer che ha preso per la prima volta un aereo per arrivare in Italia e riabbracciare suo figlio, poco prima che il suo sogno di vincere sia spazzato via dal televoto. Ancor prima c'era stato l'incontro tra Jonas e suo padre, che è riuscito a dimostrare a suo figlio quanto sia fiero di lui. Momenti esilaranti, poi, nell'incontro tra Grazia, il vulcano di questa edizione del Grande Fratello che anche nell'ultima puntata non si è smentita, urlando per tutta la casa in cerca della sua mamma da riabbracciare. Anche lei, però, ha dovuto lasciare la casa ad un passo dalla vittoria.