Grazia rincorre lo squillo del telefono al GF, riabbraccia la madre poi viene eliminata

La serata conclusiva del Grande Fratello è all'insegna delle emozioni per i concorrenti che aspettano di sapere quale sarà il loro destino. La serata, infatti, si è distinta in più momenti dedicati al televoto in cui uno tra Omer e Jonas, o tra Giulia e Grazia si sono sfidati per poi concorrere al titolo di vincitore del reality show di Canale 5. Se il primo televoto ha mandato via Omer ad un passo dalla possibile vittoria, il secondo invece ha

La sorpresa della mamma per Grazia

Non sono mancate, ovviamente, delle sorprese anche per le ragazze che hanno potuto incontrare i loro familiari. Se Giulia ha riabbracciato la sua numerosissima famiglia, Grazia si è resa protagonista di un vero e proprio show in attesa di incontrare la madre Giusy e la sorella Iris. Una telefonata irrompe nel silenzio della casa ed è la madre della 25enne dall'altro capo del telefono, ma la chiamata viene continuamente interrotta, con tanto di urla di Grazia impaziente di rivedere sua madre, come era accaduto poco prima per l'amica Giulia e per i Jonas e Omer. Poco dopo, infatti, entra nella Casa, Giusy la madre di Grazia che non riesce a trattenere le lacrime per la commozione nel riabbracciare sua figlia dopo tre mesi di lontananza: "Mi hai fatto ridere tantissimo, mi sei mancata" dice la donna, "Lei è la mia vita" dice la gieffina accarezzando la madre in volto.

Grazia eliminata ad un passo dalla vittoria

Arriva però il momento del televoto, chiuso pochi istanti prima da Simona Ventura. Nonostante i percorsi particolarmente intensi e altalenanti per entrambe le gieffine, tra amicizie, invidie, amori maturati ma mai nati sul serio, il pubblico ha fatto la sua scelta. Secondo i telespettatori a casa, infatti, a meritare di concorrere per il titolo di vincitrice del Grande Fratello 2025 è Giulia, a dover abbandonare definitivamente la casa è Grazia che, non senza un po' di dispiacere, abbandona il suo sogno di vittoria.