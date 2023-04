Angelina in lacrime ad Amici dopo la sorpresa per il suo compleanno: “Piango di felicità” In occasione del suo compleanno, Angelina Mango ha spento 22 candeline nella scuola di Amici. Per lei i suoi compagni hanno organizzato una bellissima sorpresa e Federica, in particolare, le ha scritto una lettera per esprimerle tutto il suo affetto.

Angelina Mango ha compiuto 22 anni nella scuola di Amici. Mentre la cantante sta facendo un bellissimo percorso all'interno del talent ed è già, secondo molti spettatori, nella rosa dei papabili vincitori, Angelina è riuscita a restare nel cuore anche dei suoi compagni di avventura. Non solo l'amicizia con Federica, che è tra le figure a lei più vicine, ma l'intero gruppo in realtà si è dimostrato particolarmente affettuoso nei suoi confronti e, nella giornata del suo compleanno, i ragazzi non si sono risparmiati festeggiamenti. Hanno organizzato un pic-nic sul prato della casetta, con tanto di chitarre, canzoni e una torta con le candeline.

La lettera di Federica per Angelina

“Tendenzialmente piango, ma la maggior parte delle volte che piango desidero che sia per felicità e piangere di felicità è stato il regalo più bello che potessi ricevere oggi”, ha spiegato la cantante, commossa dall’enorme quantità di affetto che le hanno dimostrato i suoi compagni. “Sono proprio contenta di essere qua con voi, non me lo dimenticherò mai”. A farle scendere le prime lacrime è stata Federica Andreani, la cantante che nella scuola è per Angelina come una sorella. Ha scritto una lettera in occasione del suo compleanno, per mettere nero su bianco tutto il suo amore.

Io grazie a questo posto ho trovato una grande amica, una pazza come me, una confidente, un’alleata Quando sono triste per qualcosa e tu mi fa quella faccia buffa, mi fai tornare subito il sorriso. Ti ringrazio perché condividi con me tutte le paure e le fragilità e anche le cose che ti sembrano imbarazzanti, perché sai che io non ti giudicherei mai. […]. Oggi è un giorno importante per te, so che purtroppo non possono esserci qui le tue persone del cuore, ma spero di riuscire a farti sentire a casa anche qui in mezzo a noi. Rimani sempre così come sei. Ti voglio bene.

Angelina Mango è tra i papabili vincitori di Amici 22

Puntata dopo puntata, il talento di Angelina Mango è sempre più protagonista del serale di Amici. Dopo l’ultimo appuntamento su Canale 5, il video della sua performance sulle note di Crudelia di Marracash è diventato virale su TikTok. I numeri a parte, Angelina ha dimostrato sempre di più di essere un'artista già formata, grazie anche a un percorso che la vedeva già lanciata prima dell'ingresso nella scuola di Amici ed è, al momento, tra le favorite di questa edizione.