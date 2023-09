Angelica Baraldi: “Vasco Rossi si innamorò di mia madre. Scrisse per lei la canzone Susanna, finì male” Al Grande Fratello, Angelica Baraldi ha raccontato un aneddoto che riguarda sua madre: “Vasco Rossi si innamorò di lei”.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Angelica Baraldi per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Angelica Baraldi si è raccontata con i suoi compagni di avventura. La concorrente ha rivelato un dettaglio che riguarda sua madre. A suo dire, avrebbe frequentato Vasco Rossi e l'artista avrebbe scritto anche una canzone per lei.

Grande Fratello, Angelica Baraldi e l'aneddoto su Vasco Rossi

Angelica Baraldi ha raccontato: "Vasco si innamorò di mia mamma. Uscirono per un po' di tempo. Lei aveva 16 anni, lui 26. La differenza era tanta quindi, quando Vasco andava a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo". Fiordaliso ha ricordato: "Da giovane Vasco era bellissimo". Angelica Baraldi si è detta d'accordo con lei: "Sì, aveva gli occhi color ghiaccio. Era pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto". Poi, ha continuato nel suo racconto:

E poi niente, a un certo punto, Vasco le dice di salire in macchina perché voleva farle sentire una cosa e mette su la cassetta con la canzone Susanna. L'aveva scritta per lei. Quella che fa "Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un'aranciata". Magari chiedo al GF se la mettono. Vado in confessionale e la chiedo.

La madre di Angelica si innamorò del migliore amico di Vasco Rossi

Nonostante il romantico gesto di scrivere una canzone per lei, la madre di Angelica si innamorò del migliore amico di Vasco Rossi:

Le ha fatto sentire la canzone…e lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno dj Daniele. Il migliore amico di Vasco. Quindi ha abbandonato Vasco, che l'ha presa male poverino, anche perché è andata con il suo migliore amico. Però Daniele è stato il primo amore per mia mamma. La prima storia d'amore seria, è stata con lui tre anni.

Angelica ha concluso: "Nel 2017, mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno. Mi ha portata a conoscere Vasco a Zocca. Vasco va sempre in un bar a giocare a carte con Daniele e con i suoi amici".

Cosa dice la canzone Susanna: il testo del brano dedicato alla madre di Angelica

Susanna è una bambina tutta colorata

Che quando va a ballare sembra un'aranciata

E guarda già i maschietti con aria misteriosa

Ma quando torna a casa la sera è tutta un'altra cosa

Susanna balla sempre tutto il pomeriggio

Ma non fa molto caso a chi le sta vicino

E quando guarda intorno muove appena, appena gli occhi

Con aria fatale, tenuto conto degli anni

Non si mette le scarpette coi lacci perché le hanno tutti

E non si lascia abbindolare da nessuno, ma sorride a tutti

Susanna ha la maglietta numero ventotto

Coi ricciolini in testa sembra proprio un confetto

E non sta mai ferma un attimo, gira dappertutto

E quando pensi di fermarla è già passata da un anno

Quando sorride ha un'espressione maliziosa che ti fa coraggio

Ma poi scompare e non la vedi più per tutto il pomeriggio

Susanna è una bambina tutta colorata

Che quando va a ballare sembra un'aranciata

E se per caso ti vien voglia di mangiarla tutta

Stai attento, amico, quella è frutta che scotta

Attento, amico, vacca, l'hai già rotta