Affari tuoi 2025

Anas e il patto con la fidanzata Giulia ad Affari Tuoi: “Non vado via a mani vuote”, accetta l’offerta e fa bene

La puntata di Affari Tuoi del 27 ottobre si chiude con Anas che accetta, seppur a malincuore, l’offerta del dottore da 25mila euro. “Avevo promesso alla mia fidanzata che non sarei tornato a casa a mani vuote”, spiega. E la scelta si rivela vincente: nel suo pacco c’erano infatti 10mila euro in meno.
Affari tuoi 2025

Anas, concorrente in gara per l’Umbria, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 ottobre, accompagnato dalla fidanzata Giulia. Fin dai primi istanti, la partita del giovane è sembrata segnata da una certa sfortuna: con il primo tiro, infatti, Anas ha eliminato il pacco da 300mila euro, il più alto in gioco. Nonostante l’inizio complicato, il concorrente non si è perso d’animo, continuando a giocare con il sorriso e il sostegno della compagna.

Dopo pochi colpi, il dottore propone alla coppia un cambio e Anas decide di accettare, rinunciando al pacco numero 15 per scegliere il 20. “Il mio pacco preferito è il 20. Sono nato il giorno 20 ed è un numero che mi segue anche nel calcio, perché quando giocavo avevo il 20”, ha spiegato il pacchista. Una scelta che si è rivelata subito azzeccata: nel pacco che avevano inizialmente, infatti, si nascondevano appena 50 euro.

Anas elimina quasi tutti i pacchi rossi, fino in fondo alla gara con il solo pacco nero

Dopo il colpo di fortuna legato al cambio, però, la sorte è sembrata di nuovo voltargli le spalle. Tiro dopo tiro, Anas ha eliminato quasi tutti i pacchi rossi, lasciando in gioco per lo più cifre basse. Il dottore Pasquale Romano ha avanzato così la sua offerta: un assegno da 10mila euro. Ma il giovane concorrente non si è lasciato tentare. “Molte persone accetterebbero, visto l’andamento della partita. Io no, perché sono una persona positiva e non mollo”, ha detto spiegando il motivo del suo rifiuto.

La tensione cresce quando in gioco restano solo due pacchi alti: quello da 200mila euro e il pacco nero. Stefano De Martino ricorda che, proprio come accaduto nella puntata precedente con Alessandra, è il pacco numero 5 a contenere i 200mila euro. Un verdetto che lascia Anas e Giulia con il solo pacco nero tra le possibili opzioni vincenti ancora in gioco.

L’ultima offerta del dottore da 25mila euro: così Anas ha salvato la partita

Arrivati al momento decisivo, il dottore fa la sua ultima proposta: un assegno 25mila euro. Anas riflette qualche istante, poi decide di accettare. “Avevo promesso a Giulia che, comunque fosse andata, non sarei tornato a casa a mani vuote”, ha spiegato, motivando così la decisione di fermarsi rifiutata fino a qualche istante prima. La scelta si è rivelata vincente: nel loro pacco, il numero 20, si nascondeva proprio il pacco nero che, in questa puntata, conteneva solo 15mila euro.

