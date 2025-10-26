Ad Affari Tuoi Alessandra dalla Calabria non ascolta il figlio e perde 200mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi del 26 ottobre, Alessandra dalla Calabria vince 40mila euro ignorando il figlio Giuseppe. Il bambino aveva indicato il 5 con 105mila: dentro c’erano 200mila. Il pacco nero con cui lei aveva scambiato il 5 ne aveva 100mila.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 26 ottobre, è stata Alessandra da Lamezia Terme, biologa nutrizionista di 35 anni e madre di due bambini, Giuseppe e Gabriele. La concorrente calabrese ha giocato accompagnata dal fratello Andrea, infermiere presso l'ospedale di Lamezia Terme, portando a casa 40mila euro dopo una partita ricca di colpi di scena e rimpianti. Il suo pacco iniziale, il numero 2, è stato cambiato ben due volte: prima con il 5, poi con il 7. Quest'ultimo nascondeva 200mila euro, mentre il pacco nero, contenuto nel 7, conteneva 100mila euro. Come sempre, tra gli ospiti della serata era presente Herbert Ballerina.

La partita di Alessandra ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con un andamento promettente per Alessandra. I primi tiri hanno eliminato piccoli importi: 20 euro dalla Basilica, 5 euro, poi 10 euro dal Trentino. Quando al quarto pacco è uscito lo zero della Toscana, in studio si è ballato sulle note di "Bam Bam Bam" di Banfy. Ma il momento più fortunato è arrivato al quinto pacco: dalla Puglia è spuntato Gennarino, garantendo alla concorrente il jackpot da 2000 euro in gettoni d'oro. Un grande inizio che ha messo subito la partita sui binari giusti.

La progressione è proseguita con l'eliminazione di 10mila euro dal Veneto, prima che arrivasse la prima offerta del Dottore: 37mila euro per tre tiri. Alessandra, che sogna di sposarsi e assicurare un futuro ai suoi figli, ha rifiutato con convinzione. La scelta si è rivelata saggia quando sono usciti solo 200 euro, ma poi la situazione si è complicata con l'eliminazione di 30mila e 50mila euro. In compenso, restavano ancora in gioco i tre premi principali: 100mila, 200mila e 300mila euro.

Il Dottore ha proposto un cambio che Alessandra ha rifiutato, decidendo di proseguire con il suo pacco 2. Altri tre tiri hanno portato via i 300mila euro dalle Marche, 100 euro dalla Campania e i 100mila dall'Emilia Romagna. Una mazzata che ha lasciato in gioco solo i 200mila euro, più 75mila, 20mila, 15mila e il pacco nero.

Il Dottore ha offerto 22mila euro per un tiro, ma Alessandra ha rifiutato ancora. Purtroppo nel pacco della Sardegna si nascondevano 75mila euro, lasciando solo i 200mila da difendere. A quel punto è arrivata una seconda proposta di cambio, e questa volta Alessandra ha accettato, scegliendo il numero 5. "È un numero che mi è sempre piaciuto. Era il mio numero preferito da piccolo. Giuseppe, mio figlio di 5 anni, mi ha detto che vincevo con il numero 5 e mi ha detto pure la cifra", ha raccontato la concorrente, spiegando che il bambino aveva previsto una vincita con un'offerta, anche se non era una cifra ancora in gioco.

Il finale di Alessandra ad Affari Tuoi: una madre che non ascolta il figlio

Dopo il cambio, è stato aperto il pacco 2 della Valle d'Aosta: dentro c'erano solo 50 euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 22mila euro, ma Alessandra ha preferito andare avanti. Nel pacco 15 del Molise, il numero di suo padre, c'erano 500 euro. Restavano così cinque pacchi: un blu da 1 euro, il pacco nero, 15mila, 20mila e 200mila euro. Il pubblico si è stretto in un applauso, sperando che uscisse quell'unico pacco blu.

Ma è arrivata una nuova proposta di cambio dal Dottore. Alessandra ha accettato ancora, prendendo il numero 7. È stato il momento più drammatico della serata: quando è stato aperto il pacco 5, quello consigliato dal figlio Giuseppe, dentro c'erano esattamente 200mila euro. Il bambino aveva anche previsto un'offerta di 105mila euro. "Meno male che i bambini non possono giocare", ha commentato con ironia amara Stefano De Martino. "Tuo figlio ti ha detto il 5 e lo cambi? E te la prendi con questo povero disgraziato", ha aggiunto il conduttore rivolgendosi ad Alessandra che, disperata, chiedeva senza successo di parlare col Dottore.

Con un solo tiro che valeva appena 10mila euro, Alessandra ha rifiutato e nel pacco successivo sono andati via 15mila euro. Altra offerta del Dottore da 10mila euro, rifiutata ancora. Nel pacco 17 del Lazio è uscito 1 euro. Ora era tutto tra 20mila euro e il pacco nero.

L'offerta finale del Dottore è stata di 40mila euro. "Dò valore ai soldi, sono convinta di avere il pacco nero e di avere tanti soldi. Ma questi soldi mi aiuterebbero a realizzare in parte quello che voglio", ha dichiarato Alessandra prima di accettare. Come era prevedibile, lei aveva davvero il pacco nero. Nel corso della stagione non sono mai usciti 300mila euro al pacco nero, ma sono usciti cinque volte 200mila euro. Questa volta dentro c'erano 100mila euro.

Giuseppe, suo figlio, aveva previsto una vincita di 105mila euro: ha sbagliato di appena duemila euro. Se Alessandra avesse ascoltato il bambino e fosse rimasta con il pacco 5, avrebbe potuto portare a casa una cifra vicina a quella predetta. Invece ha cambiato proprio il pacco che conteneva 200mila euro. Un rimpianto che, come lei stessa ha ammesso, non si perdonerà mai.