Ad Affari Tuoi, Maria Grazia rischia e rifiuta l’offerta da 20mila euro: quanto aveva nel suo pacco

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 21 ottobre, gioca Maria Grazia Panettiere dalla Calabria insieme alla mamma Assunta. Dopo essere arrivata alla fine con 50 euro e 50mila, sceglie di rifiutare l’offerta del Dottore e rischiare fino alla fine. Cosa è successo nel finale di partita.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 21 ottobre, la partita di Maria Grazia Panettiere dalla Calabria insieme alla mamma Assunta. La pacchista lavora come funzionario comunale e questa sera gioca con il pacco numero 14.

La partita di Maria Grazia insieme alla mamma Assunta

La partita di Maria Grazia comincia bene dal 19 della Marche, che contiene 200 euro e in studio è subito festa. Dopo sceglie mamma Assunta, che opta per il 16 dell'Abruzzo: anche in questo caso il tiro è fortunato, perché individua 10 euro. I 4 tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 20.000, 15.ooo, 75.000 e pure Gennarino che consegna alla fortunata ben 3mila euro. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre 34mila euro. La calabrese rifiuta: "È ancora troppo presto, ci dobbiamo divertire ancora un po'".

Il gioco prosegue con il pacco di Angela dalla Valle D'Aosta che contiene 100mila euro, poi dopo Maria Grazia trova 5 euro. L'offerta del Dottore è ancora di 34mila euro, ossia 2mila per ogni partita giocata da lei prima del suo turno, cioè 17. Lei dice ancora no. Purtroppo i 300mila euro vanno via e pure i 30mila, ma poi si riprende con 0 euro e il balletto in studio è presto servito. Per un tiro il Dottore offre 20mila euro ma vengono rifiutati, e dopo aver chiamato un pacco blu rifiuta di nuovo la stessa cifra: "Non si smuove da lì", commenta De Martino sulla concorrente. I 10mila vanno via e in quel momento le restano 3 blu, 3 rossi e il pacco nero.

Cos'è successo nel finale di partita

Maria Grazia si avvia al rush finale: nel 4 pacco del Lazio c'è 1 euro, un numero brutto per Maria Grazia "perché ricorda un giorno molto no", spiega commossa. Purtroppo nel pacco dell'Emilia Romagna ci sono i 200mila euro e sfuma il sogno: questo la spinge ad accettare il cambio e cambia il 14 per l'11. Apre subito il suo vecchio pacco e dentro c'era il pacco nero, che stasera contiene 20mila euro. Alla fine resta con 50 euro e 50mila, il Dottore le offre esattamente 20mila euro e lei sceglie di rischiare: le va male, però, e torna a casa a mani vuote.