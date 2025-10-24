Affari tuoi, Alessandra in lacrime: “Un problema di salute non mi ha permesso di vivere la vita”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di venerdì 24 ottobre. Ha giocato Alessandra della regione Veneto. Ha scelto il pacco numero 20, che conteneva 500 euro che poi ha cambiato con il pacco numero 4. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dal padre Giovanni e ha valutato con attenzione le offerte e i cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano. Ha confidato di sentirsi in credito con la vita. Non solo per la morte dell'amatissima nonna, ma anche perché ha avuto un serio problema di salute che le ha impedito di vivere. Alessandra ha vinto 72mila euro, ma nel suo pacco c'erano 200mila euro.

Affari tuoi, chi è Alessandra concorrente del Veneto

Alessandra è la concorrente di Affari tuoi che ha giocato venerdì 24 ottobre per la regione Veneto. È originaria di Vigodarzere in provincia di Padova. Lavora in un negozio di abbigliamento come addetta alle vendite. È legatissima alla sua famiglia e infatti ha voluto al suo fianco il padre Giovanni, l'uomo è attualmente in pensione mentre prima faceva l'autista di autobus. Nel corso della partita, Alessandra, commossa, ha confidato di sentirsi "in credito con la vita". Il Dottore le ha chiesto il perché, ma la concorrente ha chiesto di poter aspettare la fine della puntata per raccontarsi. Quando il suo percorso si stava ormai concludendo ed erano rimasti solo il pacco 2, il pacco 14 e il suo pacco, il numero 4, ha confidato in lacrime:

Mentre ero ad Affari tuoi, la mia nonna è venuta a mancare, è successo il giorno 2, lei però è nata il giorno 14. Quindi sono a un bivio. Il 4 è un numero che mi accompagna da tutta la vita, è anche la mia data di nascita. Mi ha sempre seguito. Lo porto con me fino alla fine perché ci credo. Mia nonna se n'è andata ma sono convinta che sia qui. Spero che mi possa aiutare da lassù. Il mio sogno? Comprare l'appartamento in cui vivo perché adesso abito da sola, ma in affitto. È difficile. Pagando l'affitto da sola con lo stipendio, sono fatiche. Se non avessi quella spesa, potrei riuscire a vivere la vita in maniera diversa. Quando dicevo di essere in credito con la vita mi riferivo al fatto che ho avuto un problema di salute che non mi ha permesso di viverla questa vita. Adesso è passato, ringrazio Dio di essere qui oggi, ho già vinto.

Quanti soldi ha vinto Alessandra nella puntata di venerdì 24 ottobre

Con i primi pacchi sono già volati via 75mila euro e 300mila euro. Alessandra, però, si è anche portata a casa 2mila euro perché ha pescato Gennarino nei primi sei tiri. Il Dottore ha offerto il cambio, ma la concorrente è rimasta saldamente attaccata al suo pacco. E ha fatto bene perché i pacchi successivi erano tutti blu. Il Dottore si è visto costretto a rifare i suoi conti e ha offerto alla pacchista 30mila euro. Alessandra ha commentato:

Leggi anche Ad Affari Tuoi Herbert Ballerina mangia il croccantino di Gennarino, Stefano De Martino gli aveva promesso 300mila euro

Sono soldi che ci metto tanto a guadagnare, però se sono qui c'è un motivo e quindi non mi sento di fermarmi adesso, voglio continuare a giocare.

Subito dopo sono usciti i 30mila euro e i 50mila euro. Pasquale Romano è tornato sui suoi passi e ha offerto il cambio che Alessandra ha accettato. Ha ceduto il pacco numero 20 per prendere il pacco numero 4. Il pacco numero 20 conteneva solo 500 euro. Il Dottore ha offerto 35mila euro. Alessandra ha ammesso: "Sono tantissimi soldi per me, ma ripeto, credo che ci sia un motivo per il quale sono qua oggi e quindi vorrei continuare. Sono a credito con la vita" e si è commossa. Quindi ha pescato il pacco da 20mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Poi sono usciti di scena i 100mila euro. Il Dottore ha offerto 25mila euro, ma Alessandra ha voluto continuare a crederci. E ha eliminato un altro pacco blu. Così, ha ricevuto un'offerta da 35mila euro. La concorrente ha deciso di fare un ultimo tiro. Ha pescato il pacco da 15mila euro. Sul piatto 1 euro, 10mila euro e 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio ma è stato rifiutato. Alessandra ha aperto il pacco 14, legato alla data di nascita della nonna: conteneva 10mila euro. Il Dottore ha offerto 70mila euro e Alessandra ha accettato: "Mi cambiano la vita, accetto l'offerta". Ai 70mila euro si aggiungono i 2mila euro del pacco di Gennarino. Ma nel pacco che aveva tra le sue mani c'erano 200mila euro.