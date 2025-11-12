Angela accetta 33mila euro su consiglio della nonna, ma nel pacco c’erano 100mila

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 12 novembre, è stata Angela dalla Valle d'Aosta, proprietaria di un negozio di abbigliamento e mamma di due bambini piccoli, Vittoria e Lapo. La concorrente valdostana ha giocato accompagnata dalla nonna Silvana, detta Sofia Loren, originaria di Avellino, portando a casa 33mila euro dopo un finale carico di tensione. Il suo pacco originale, il numero 8, conteneva 15mila euro, ma dopo un cambio strategico ha proseguito con il numero 4 che nascondeva purtroppo 100mila euro. Lei, infatti, ha accettato un'offerta di 33mila euro su consiglio proprio di sua nonna.

La partita di Angela ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel peggiore dei modi per Angela. I primi due pacchi aperti hanno subito messo in difficoltà la concorrente valdostana: via 50mila euro dal pacco del Friuli Venezia Giulia e, immediatamente dopo, i 200mila euro dalla Sicilia. Una partenza in salita che ha fatto tremare sia Angela che nonna Silvana.

Il terzo tiro non ha portato sollievo: dall'Emilia Romagna sono volati via altri 30mila euro. Il primo respiro è arrivato solo al quarto tentativo, quando dal pacco della Basilicata sono usciti 500 euro, il primo blu della serata. Ma la tregua è durata poco: nel pacco successivo sono scomparsi i 300mila euro, il premio massimo del gioco. A chiudere la prima tornata, altri 20mila euro dalla Lombardia.

Con questa partenza sfortunata è arrivata la prima chiamata del Dottore, che ha offerto appena 10mila euro. Angela e nonna Silvana, senza esitazioni, hanno rifiutato e deciso di andare avanti. La situazione non è migliorata nei tiri successivi. Dal pacco dell'Abruzzo sono usciti 100 euro, poi è stato il turno del tanto temuto pacco nero che, fortunatamente, conteneva soltanto 75 euro. Ma subito dopo è arrivato un altro colpo duro: via 75mila euro. A quel punto il Dottore ha fatto una proposta particolare: sei tiri in regalo, ma solo con il cambio del pacco. Angela ha accettato, scambiando il suo numero 8 con il 4. Ha deciso però di non aprirlo subito, preferendo continuare con gli altri pacchi. Una scelta che si è rivelata azzeccata quando dal pacco successivo sono usciti 10mila euro, seguiti dai 200 euro del numero 17 e dall'euro del pacco delle Marche.

Con la situazione finalmente più equilibrata – sei pacchi blu contro solo due rossi da 15mila e 100mila euro – Angela ha continuato a pescare blu: 20 euro dalla Campania, poi Gennarino dal pacco 19, e ancora 20 euro dalla Calabria. La tensione è salita quando nel pacco successivo è uscito lo zero euro, seguito dai 50 euro. A quel punto il tabellone mostrava una situazione intrigante: rimanevano solo il biglietto della Lotteria Italia, i 15mila e i 100mila euro.

Il finale di Angela ad Affari Tuoi: il consiglio di nonna Silvana

Il Dottore ha chiamato con un'offerta di 14mila euro, ma Angela ha rifiutato senza esitazioni, determinata a difendere i 100mila euro. La partita è proseguita e la situazione è rimasta favorevole, tanto che il Dottore ha alzato l'offerta a 21mila euro. Ancora una volta, la concorrente valdostana ha deciso di andare avanti.

Il momento più delicato è arrivato con il tiro successivo. Angela ha chiamato il pacco numero 8, proprio quello che aveva pescato all'inizio della serata: dentro c'erano i 15mila euro. Sul tabellone rimanevano solo il biglietto della Lotteria Italia e i 100mila euro che tutti speravano fossero nel pacco numero 4.

L'ultima offerta del Dottore è stata di 33mila euro. Angela era convinta di avere i 100mila nel suo pacco e sembrava pronta a rifiutare per giocarsi il tutto per tutto. Ma è stata proprio nonna Silvana a convincere la nipote: "Chi si accontenta gode", ha detto con la saggezza di chi ha vissuto molto. E così Angela ha accettato i 33mila euro.

La rivelazione finale è stata amara: nel pacco numero 4 c'erano proprio i 100mila euro. Nonostante la delusione per aver lasciato sul tavolo una cifra importante, Angela ha portato comunque a casa 33mila euro dopo una partita iniziata malissimo con la perdita immediata dei premi più alti. Il consiglio della nonna, in fondo, si è rivelato saggio: dopo una serata così travagliata, portare a casa una somma dignitosa non è stata una scelta sbagliata.