Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Angela accetta 33mila euro su consiglio della nonna, ma nel pacco c’erano 100mila

Affari Tuoi del 12 novembre finisce “male” per Angela che dopo 31 puntate accetta l’offerta del Dottore di 33mila euro su consiglio di sua nonna. Ma nel suo pacco c’erano 100mila euro.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
56 CONDIVISIONI
Immagine

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 12 novembre, è stata Angela dalla Valle d'Aosta, proprietaria di un negozio di abbigliamento e mamma di due bambini piccoli, Vittoria e Lapo. La concorrente valdostana ha giocato accompagnata dalla nonna Silvana, detta Sofia Loren, originaria di Avellino, portando a casa 33mila euro dopo un finale carico di tensione. Il suo pacco originale, il numero 8, conteneva 15mila euro, ma dopo un cambio strategico ha proseguito con il numero 4 che nascondeva purtroppo 100mila euro. Lei, infatti, ha accettato un'offerta di 33mila euro su consiglio proprio di sua nonna.

La partita di Angela ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel peggiore dei modi per Angela. I primi due pacchi aperti hanno subito messo in difficoltà la concorrente valdostana: via 50mila euro dal pacco del Friuli Venezia Giulia e, immediatamente dopo, i 200mila euro dalla Sicilia. Una partenza in salita che ha fatto tremare sia Angela che nonna Silvana.

Il terzo tiro non ha portato sollievo: dall'Emilia Romagna sono volati via altri 30mila euro. Il primo respiro è arrivato solo al quarto tentativo, quando dal pacco della Basilicata sono usciti 500 euro, il primo blu della serata. Ma la tregua è durata poco: nel pacco successivo sono scomparsi i 300mila euro, il premio massimo del gioco. A chiudere la prima tornata, altri 20mila euro dalla Lombardia.

Leggi anche
Angelica ad Affari Tuoi fregata dal suo istinto: accetta l'offerta del dottore ma torna a casa delusa

Con questa partenza sfortunata è arrivata la prima chiamata del Dottore, che ha offerto appena 10mila euro. Angela e nonna Silvana, senza esitazioni, hanno rifiutato e deciso di andare avanti. La situazione non è migliorata nei tiri successivi. Dal pacco dell'Abruzzo sono usciti 100 euro, poi è stato il turno del tanto temuto pacco nero che, fortunatamente, conteneva soltanto 75 euro. Ma subito dopo è arrivato un altro colpo duro: via 75mila euro. A quel punto il Dottore ha fatto una proposta particolare: sei tiri in regalo, ma solo con il cambio del pacco. Angela ha accettato, scambiando il suo numero 8 con il 4. Ha deciso però di non aprirlo subito, preferendo continuare con gli altri pacchi. Una scelta che si è rivelata azzeccata quando dal pacco successivo sono usciti 10mila euro, seguiti dai 200 euro del numero 17 e dall'euro del pacco delle Marche.

Immagine

Con la situazione finalmente più equilibrata – sei pacchi blu contro solo due rossi da 15mila e 100mila euro – Angela ha continuato a pescare blu: 20 euro dalla Campania, poi Gennarino dal pacco 19, e ancora 20 euro dalla Calabria. La tensione è salita quando nel pacco successivo è uscito lo zero euro, seguito dai 50 euro. A quel punto il tabellone mostrava una situazione intrigante: rimanevano solo il biglietto della Lotteria Italia, i 15mila e i 100mila euro.

Il finale di Angela ad Affari Tuoi: il consiglio di nonna Silvana

Il Dottore ha chiamato con un'offerta di 14mila euro, ma Angela ha rifiutato senza esitazioni, determinata a difendere i 100mila euro. La partita è proseguita e la situazione è rimasta favorevole, tanto che il Dottore ha alzato l'offerta a 21mila euro. Ancora una volta, la concorrente valdostana ha deciso di andare avanti.

Il momento più delicato è arrivato con il tiro successivo. Angela ha chiamato il pacco numero 8, proprio quello che aveva pescato all'inizio della serata: dentro c'erano i 15mila euro. Sul tabellone rimanevano solo il biglietto della Lotteria Italia e i 100mila euro che tutti speravano fossero nel pacco numero 4.

L'ultima offerta del Dottore è stata di 33mila euro. Angela era convinta di avere i 100mila nel suo pacco e sembrava pronta a rifiutare per giocarsi il tutto per tutto. Ma è stata proprio nonna Silvana a convincere la nipote: "Chi si accontenta gode", ha detto con la saggezza di chi ha vissuto molto. E così Angela ha accettato i 33mila euro.

La rivelazione finale è stata amara: nel pacco numero 4 c'erano proprio i 100mila euro. Nonostante la delusione per aver lasciato sul tavolo una cifra importante, Angela ha portato comunque a casa 33mila euro dopo una partita iniziata malissimo con la perdita immediata dei premi più alti. Il consiglio della nonna, in fondo, si è rivelato saggio: dopo una serata così travagliata, portare a casa una somma dignitosa non è stata una scelta sbagliata.

Programmi TV
56 CONDIVISIONI
Immagine
Sgarbi provato in Tv da Vespa, la figlia Evelina: "Trascinato in Rai per promuovere il libro, sembrava un vecchio di 90 anni"
La reazione della figlia Evelina in una dura nota dopo il programma
Sgarbi in Tv a Cinque Minuti dopo mesi di assenza e il ricovero per depressione
Vittorio Sgarbi riappare in tv: "Sposerò Sabrina Colle perché mi dà serenità in un momento tempestoso"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views