Amici22, la maestra Celentano assegna un compito a Ludovica: “Vuole mettermi a disagio col mio corpo” La maestra Celentano propone una prova a Ludovica, chiedendole di ballare in abiti succinti e sui tacchi. La ballerina ammette di non sentirsi a suo agio: “È molto fuori dalla mia zona di confort”.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime settimane nella scuola di Amici sono sempre piuttosto movimentate, soprattutto per gli allievi che fanno di tutto per dimostrare di essere bravi e di meritare il banco che hanno conquistato con fatica. Eppure, non sempre le prove a cui vengono sottoposti sono da considerarsi giuste, come quella che la maestra Alessandra Celentano ha chiesto di fare a Ludovica, ballerina seguita da Emanuel Lo, maestro di modern nuovamente reintegrato nella scuola di Canale 5. La ragazza, parlando con il suo insegnante, sottolinea di non sentirsi a suo agio e lui, infatti, rifiuta la prova proposta dall'insegnante di danza classica.

Il commento di Ludovica alla prova della Celentano

Una coreografia apparentemente semplice, non stratificata o strutturata in chissà quale modo, ma che nasconde delle insidie, è così che viene percepita la prova voluta da Alessandra Celentano per Ludovica che dovrebbe indossare un abbigliamento a dir poco succinto, ballando anche con i tacchi. La ballerina, nel vedere il video della professionista che interpreta la coreografia dichiara al suo insegnante:

È molto fuori dalla mia zona di confort, ballare sui tacchi ha un peso, poi vestita in quel modo peggio mi sento, però lo faccio volentieri. Per ballare in questo modo devi sentirti bella tu, ma io non mi ci sento, anche se ho voglia di lavorare su me stessa.

Emanuel Lo, infatti, condivide il suo stato d'animo e comunica alla ragazza ciò che pensa in merito a questa richiesta, tranquillizzandola: "Io non accetto la prova, sono felicissimo che ti vuoi mettere in gioco, e che tu la voglia fare, questo ti fa onore. Secondo me questa non è una prova, sei qui per fare arte, la tua, che è la danza e secondo me questo tipo di prova sembra più una prova costume. Se la maestra ti vuole mettere alla prova per me non c'è problema, possiamo fare tutte le prove del mondo che riguardano il danzare, ma queste riguardano il tuo corpo. Per me non la devi fare".

La decisione di Ludovica

L'obiettivo della maestra sarebbe quello di dimostrare che Ludovica non ha il fisico adatto per fare la ballerina. Una battaglia che l'insegnante porta avanti già da tempo e a cui con queste prove, più particolari, prova a dare ulteriore valore. Parlando con i suoi compagni, Ludovica viene convinta ad imparare comunque la coreografia, soprattutto Ramon sottolinea come questo atteggiamento possa essere maturo da parte sua: "Tu le dici che la coreografia l'ha imparata, ma la balli vestita come vuoi tu, perché se si tratta di una prova di ballo è quello che si deve guardare, se ne cade lo studio, totale" dice l'allievo della Celentano. La ballerina, quindi, in un nuovo confronto con il suo coach comunica questa intenzione che, però, viene smontata dal maestro: "Devi pensare per te, loro possono darti dei consigli, ma poi devi fare le cose che vanno bene per te".