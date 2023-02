Amici22: Angelina ha scritto una lettera per Wax, ma lei sarebbe fidanzata Durante la registrazione di Amici si è parlato di una lettera che Angelina ha scritto per Wax, senza però farla ascoltare in studio. Si tratterebbe, però, solo di una forte amicizia tra i due.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo diversi mesi trascorsi nella casetta di Amici 22, non è strano che alcuni dei concorrenti possano instaurare dei rapporti particolari tra loro, sono nate anche delle coppie, ma non sono mancati anche rapporti connotati come amicizie piuttosto forti, ad esempio quella tra Angelina e Wax. La cantante, stando a quanto riportato da Amici News su Twitter, avrebbe scritto una lettera al rapper, ma in studio è stato specificato che lei avrebbe anche un fidanzato fuori la scuola di Cinecittà.

La lettera di Angelina a Wax

Durante la registrazione del talent, che si svolge solitamente il mercoledì, i ragazzi si sono esibiti nei loro brani, ma non è mancato un momento dedicato ad approfondire cosa è accaduto in casetta in queste settimane che, inoltre, sono state abbastanza intense a seguito del Capodanno Gate che ha coinvolto alcuni degli allievi, tra cui proprio Wax, e la tensione che si accumula in vista del serale.

È così che in studio viene menzionata una lettera che Angelina avrebbe scritto a Wax, pur senza leggerla, ma facendo intuire il contenuto di quei pensieri messi su carta, volti a dimostrare l'affetto che la 21enne prova nei confronti del cantante. Viene specificato, però, che la cantante avrebbe anche un fidanzato fuori dal talent, sebbene anche sui social non ci siano tracce evidenti.

I dubbi di Angelina

Nel frattempo in puntata si è tenuta una gara di inediti, giudicata da Beppe Vessicchio, che ha dovuto ascoltare i brani portati dai giovani allievi, decretando così il vincitore della sfida. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata proprio Angelina che, però, non ha vissuto particolarmente bene la vittoria, dal momento che il maestro, volto ormai noto non solo ad Amici, ma per la sua ricchissima carriera che l'ha visto protagonista in tante occasioni del Festival di Sanremo, è stato un grande amico di suo padre. Angelina, quindi, teme che alcuni possano pensare che il giudizio finale possa essere stato mediato.