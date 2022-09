Amici: “Devi dimagrire”, dopo il confronto con la Celentano Rita torna in lacrime in casetta “Mi ha detto che devo mettermi d’impegno per cambiare il fisico, perché non va bene”, ha spiegato Rita in lacrime dopo il confronto con la Celentano. “Non piango perché lei me l’ha detto, ma perché è da tanto tempo che ci provo, ma non ci sono mai riuscita”.

A cura di Giulia Turco

Ad Amici 22 la maestra Celentano ha già individuato la sua nuova vittima. Si tratta di Rita, l'eccellente ballerina arruolata nella sua squadra che secondo l'insegnante di classico dovrebbe rivedere il suo aspetto fisico perdendo qualche chilo. Insomma, la storia si ripete e non c'è edizione nella quale Alessandra Celentano non riesca a trovare "l'anello debole" tra i suoi allievi. Rita, dopo un confronto con la maestra, rientra in lacrime in casetta.

Il confronto tra Rita e Alessandra Celentano

Le lezioni di danza sono già entrate a pieno regime. Come sempre i ragazzi sono affidati ai coach quotidianamente, ma i professori sono sempre presenti a controllare il loro lavoro. Non manca di fare capolino alle lezioni la maestra Celentano, che come ha mostrato l'ultimo daytime ne ha approfittato per fare una puntualizzazione sul fisico della ballerina Rita. Secondo la maestra, l'allieva dovrebbe perdere qualche chilo per dare il meglio nelle sue performance. "Non significa che devi smettere di mangiare, ma che devi imparare a mangiare bene". Rita, che verrà quindi seguita da un nutrizionista, ha accettato di buon grado il consiglio, ma rientrando in casetta si è lasciata andare ad uno sfogo emotivo.

Le lacrime di Rita e il precedente di Serena Carella

"Mi ha detto che devo mettermi d’impegno per cambiare il fisico, perché non va bene", ha spiegato Rita alle compagne dopo il confronto con la Celentano. "Il tuo fisico va bene, ma lo puoi migliorare, perché tutto si può migliorare", le ha spiegato una di loro nel tentativo di non lasciarla prendere dallo sconforto. "Io non piango perché lei me l'ha detto, ma perché è da tanto tempo che ci provo, ma non ci sono mai riuscita", ha spiegato Rita in preda alle lacrime. La storia non è nuovo e la reazione della ballerina è la stessa che ebbe l'anno prima Serena Carella, presa di mira dalla Celentano per il suo corpo giudicato non abbastanza asciutto. Serena riuscì poi a farsi valere e a imporsi nel confronto con carisma e voglia di dimostrare il suo talento al di là di ogni pregiudizio. Al termine del programma, vinse una borsa di studio per andare a studiare in una prestigiosa scuola di danza a New York.