video suggerito

Amici 24, anticipazioni puntata del 12 gennaio: “Sfide rimandate. Un’allieva assente in studio” Oggi è stata registrata la puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025, dalle 14 su Canale5. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, un’allieva sarebbe stata assente in studio: l’articolo contiene spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025, dalle 14 su Canale5. Lo studio del talent show ha riaperto le porte dopo la pausa per le festività natalizie: stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, un'allieva sarebbe stata assente in studio a causa di febbre alta. Nessun concorrente sarebbe stato eliminato: ecco cosa succederà nel prossimo appuntamento con il talent show. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 12 gennaio

Nella nuova puntata di Amici – registrata oggi, che andrà in onda domenica 12 gennaio nel primo pomeriggio di Canale5 – gli allievi puniti con il provvedimento disciplinare per il disordine in casetta, TrigNO, Nicolò e Ilan, non avrebbero svolto la loro sfida. "Per i verdetti dovremo aspettare ancora un po'", si legge. Le anticipazioni di SuperGuidaTv rivelano che anche Mollenbeck e Dandy sarebbero finiti in sfida perché finiti all'ultimo posto nelle classifiche di canto e ballo stilate nella passata puntata. Si legge inoltre che SenzaCri non avrebbe partecipato alla puntata perché influenzata con "39 e mezzo di febbre". Antonia si sarebbe classificata prima nella gara di canto per gli inediti, secondo TrigNO. All'ultimo posto Nicolò. Alessio, invece, avrebbe raggiunto il primo posto nella classifica della gara di ballo, seguito da Dandy (al secondo posto) e Daniele (al terzo). Giorgia si sarebbe classificata ultima. Nel corso della puntata Alessandra Celentano avrebbe discusso con Garrison Rochelle per l'esibizione di Alessia che avrebbe ballato insieme a Sebastian.

Gli ospiti della puntata di Amici di domenica 12 gennaio

Stando alle anticipazioni, Ermal Meta sarebbe l'ospite musicale della prossima puntata di Amici. Dardust, inoltre, sarebbe stato chiamato a giudicare la gara di canto, Garrison Rochelle, invece, quella di ballo.