Alfonso Signorini: "Mirko fa così con Perla per fare la vittima", lui ribatte: "Che cafonata" Alfonso Signorini provoca Mirko Brunetti dopo le dichiarazioni di Perla Vatiero in merito al suo rapporto con Alessio Falsone. Il conduttore ipotizza che la reazione benevola dell'ex gieffino sia una sorta di strategia, scatenando il disappunto di quest'ultimo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 29 febbraio, c'è stato un botta e risposta pungente tra Alfonso Signorini e Mirko Brunetti. Come al solito, ormai, in trasmissione si è parlato della storia d'amore tra il marchigiano e Perla Vatiero. Il conduttore, infatti, non ha esitato a dire la sua in merito al rapporto venutosi a creare tra la gieffina e Alessio Falsone, oltre che al conseguente atteggiamento di Mirko.

Le parole di Perla a Mirko Brunetti

L'amicizia tra Perla e Alessio non è passata inosservata, tra loro, infatti si è creato un bel feeling che, però, a detta di entrambi non sfocerebbe in niente che vada oltre la semplice simpatia. La gieffina, interrogata su questo rapporto, ha ribadito le sue posizioni e ha poi aggiunto che pur amando Mirko, lei non si sente fidanzata. Il ragazzo, che dallo studio ha ascoltato quanto detto dalla sua dolce metà, ha sottolineato quanto queste parole non gli abbiano fatto molto piacere, per poi chiudere il discorso in questi termini: "No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei".

La provocazione di Signorini e la risposta di Mirko Brunetti

A dire la sua in merito alla faccenda è stato Alfonso Signorini che, però, non crede al buonismo manifestato da Mirko e, anzi, ipotizza che questo suo modo di fare sia dovuto ad altre ragioni, e che abbia anche delle mire ben diverse da quelle mostrate anche in trasmissione: "Sarà…ma io penso che Mirko faccia così perché se Perla sbagliasse, lui passerebbe per la vittima, che aspetta lei". Mirko, quindi, ha risposto anche piuttosto piccato, sottolineando quanto questa affermazione non solo sia pretestuosa, ma non tenga conto di una conoscenza che va avanti da anni: "Questa è una cafonata, con una persona che conosco da 15 anni potrei mai fare una cosa simile?!"