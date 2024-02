Perla Vatiero: “Amo Mirko, anche se non mi ritengo fidanzata”, la reazione di Brunetti al GF Nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Perla Vatiero ha ribadito di essere innamorata di Mirko Brunetti, anche se al momento non si considera fidanzata con lui perché “ci sono diverse cose da affrontare”. In studio, il ragazzo ha spiegato: “Non sono felice di queste parole, ma mi fido di lei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata a parlare del suo rapporto con Mirko Brunetti e dell'amicizia con Alessio Falsone, nata nella casa. Da fuori, il ragazzo ha ribadito di amarla e di fidarsi ancora di lei.

Perla Vatiero innamorata di Mirko Brunetti

Durante la diretta, rispondendo ad Alfonso Signorini, Perla ha ripetuto di essere entrata nella Casa per fare il suo percorso, aldilà del rapporto con Mirko: "Sono entrata da sola. Come ho iniziato, il percorso lo finisco. Sono stata me stessa a 360 gradi". Poi ha ribadito di amare Mirko, nonostante non si consideri fidanzata perché ci sono ancora delle questioni in sospeso da affrontare:

Se dico che non stiamo insieme e non mi ritengo fidanzata è perché fuori da qui ci sono tante cose da affrontare. L'ho amato anche quando eravamo nella casa ed è entrata Greta. il mio ‘ti amo' non è diverso da quello che ho dimostrato finora.

Quanto all'amicizia con Alessio Falsone, ha spiegato: "Non penso che debba dare fastidio a Mirko, non vedo perché si debba fraintendere, le attenzioni che cerco fanno parte di questo contesto".

Mirko Brunetti, l'amore per Perla e l'opinione su Alessio

Signorini ha poi chiesto in studio a Mirko quale sia la sua posizione ne rapporto con Perla. L'ex concorrente ha ribadito: "Sarei folle ad avere idee diverse da quei cinque giorni in cui siamo stati insieme. Non sono felice delle parole di Perla, non mi aspettavo questa razionalità, ma voglio fidarmi di lei". Poi, anche lui ha parlato di Alessio: "Non ho mai detto che non può o non deve, è libera di fare quello che vuole. La gelosia nei confronti di lui nasceva dalle mie insicurezze". "Il fatto che sei innamorata, ce lo confermi?", ha chiesto Cesara Buonamici a Perla. "Assolutamente sì", ha concluso lei, dopo aver parlato anche con Fiordaliso, che la invitava a vivere il suo amore senza porsi limitazioni.