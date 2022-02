Alex Belli svela una parte inedita della lettera di Soleil: “Parla del nostro amore” Alex Belli confessa a CasaChi che la lettera ricevuta da Soleil contiene delle parti che non sono state rivelate in trasmissione, in cui si parla del loro amore.

Alex Belli e Soleil Sorge sono ormai i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante l'attore sia ormai fuori dalla casa, continua a tenere le fila di uno show che si regge sul triangolo con Delia Duran e che non riesce a nutrirsi di altre dinamiche. Dopo la diretta della scorsa puntata del reality, in cui il pubblico ha potuto ascoltare l'appassionata lettera dell'influencer, l'ex gieffino ospite di CasaChi ha rivelato che la missiva conteneva in realtà un'altra parte che non è stata resa nota e che lui ha voluto leggere.

Che si tratti di chimica artistica, di feeling, di amicizia, fatto sta che tra Alex Belli e Soleil Sorge c'è qualcosa che entrambi non riescono a tenere a bada e infatti, l'attore appena ne ha avuto la possibilità ha voluto sottolineare come in trasmissione siano state evitate alcune parti della lettera, decisamente più intime:

Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti. Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente.

La storia con Delia Duran

L'attore nei giorni scorsi ha più volte manifestato le sue intenzioni di mettere fine alla storia con la moglie, Delia Duran, sulla quale si infittiscono i sospetti in merito ad un possibile copione nascosto nell'armadio, che starebbe interpretando a regola d'arte. In più occasioni la modella ha dichiarato di essere stanca della sua relazione con Alex e di volerlo lasciare, separazione che non puntualmente viene sempre rimandata a data da destinarsi, anzi ha anche paventato la possibilità di allontanarsidalla casa più spiata d'Italia.