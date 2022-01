GFVip, Delia Duran ha un copione nell’armadio? Manila Nazzaro svela la verità Jessica Selassiè ha sorpreso Delia Duran intenta a rovistare nel suo armadio, ed è convinta del fatto che stesse leggendo qualcosa, diffondendo il dubbio tra gli altri inquilini. Intanto Manila Nazzaro prova a scoprire la verità.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip c'è sempre spazio per nuove e possibili macchinazioni su alcuni dei concorrenti, soprattutto su Delia Duran, la cui entrata ha sovvertito gli equilibri già vacillanti del reality. Ma, cosa sarebbe accaduto? Secondo Jessica Selassié, infatti, la modella stava consultando un copione nascosta nel suo armadio, mentre Manila Nazzaro avrebbe smentito queste illazioni raggiungendo la diretta interessata e chiedendole cosa stesse facendo provando a nascondersi da occhi indiscreti.

Jessica è convinta che Delia abbia un copione

Jessica Selassié è ormai convinta del fatto che Delia nasconda qualcosa e che tutto, dalla sua entrata ad ogni azione da lei compiuta in queste settimane di permanenza nella casa, sia frutto di un piano ben studiato con il compagno fuori dalle mura ci Cinecittà. La principessa, quindi, racconta immediatamente la scena a cui ha assistito, sottolineando come la modella sia rimasta impietrita trovandosi di fronte la gieffina: "Ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha visto entrare si è spaventata è letteralmente sbiancata e poi ha spinto con la mano. Sì lei ha qualcosa che nasconde, sono sicura, è sbiancata di brutto, come se non si aspettasse la nostra entrata. Dato che poi ha chiuso subito l’armadio". Anche l'ormai fedele amica di Delia, Manila Nazzaro, ammette di averla vista più volte armeggiare in maniera furtiva: "Non è la prima volta che vedo fare ste cose a lei. L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me lei ha qualcosa".

Manila Nazzaro chiede spiegazioni a Delia

Ormai il sospetto è talmente forte che Jessica non riesce a trattenersi dal divulgare le sue scoperte, confidandosi con gli altri inquilini della casa, e stuzzicata all'idea di scoprire qualcosa è Manila che chiede alla modella venezuelana di rivelarle il perché di questi suoi atteggiamenti furtivi. Lo racconta a Katia Ricciarelli, la quale ascolta con attenzione: "Ho chiesto a Delia perché si chiude nell'armadio e lei ha detto che lo ha fatto per mettersi i copricapezzoli e visto che il bagno è sempre occupato lo ha fatto nell'armadio per non essere vista" le due aggiungono: "In effetti è vero ce li ha sempre". Sembrerebbe, quindi, che il mistero sia stato risolto, sebbene gli altri inquilini non sembrano affatto convinti di quella che ha tutta l'aria di essere una scusa, dal momento che nel triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil non mancano mai i colpi di scena.