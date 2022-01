Alex Belli riceverà una lettera da Soleil al GF, ma già lo sapeva da più di una puntata Nella puntata di lunedì 31 gennaio Alex Belli si parlerà della lettera che Soleil Sorge ha scritto ad Alex Belli. Quella che doveva essere una sorpresa, però, sembra una cosa già organizzata dal momento che l’attore pare sapesse di doverla ricevere da più di una puntata.

Il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continua ad animare le puntate del Grande Fratello Vip e più passano le settimane, più c'è l'idea che tutto quello che accade tra loro sia stato studiato nel dettaglio per garantire una certa continuità alla storia. Talvolta, però, oltre a quelle che potrebbero essere semplici supposizioni, si aggiungono anche delle conferme da parte dei diretti interessati che, magari, pensano di non essere ripresi o ascoltati in quel preciso istante, ma non sempre è così. Nella puntata di lunedì 31 gennaio, si parlerà di una lettera appassionata che l'attore ha ricevuto dall'influencer italo-americana, ma da un video comparso sui social, pare che lui ne fosse a conoscenza già da più di una settimana.

Alex Belli riceverà una lettera da Soleil

Come si evince dalla anticipazioni in diretta di Federica Panicucci a Mattino 5, la puntata del reality show di Canale 5 prevista per stasera, vedrà non poche sorprese per i gieffini e come di consueto, non mancherà uno spazio dedicato ai protagonisti di questa sesta edizione: Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo il doppio confronto consumatosi nella 36esima puntata dello show, ovvero quella del 21 gennaio, in cui l'attore ha incontrato sia sua moglie Delia che la sua vecchia compagna d'avventura Soleil, pare che in questo nuovo appuntamento si assisterà ad un nuovo incontro tra le due "anime artistiche", mediato da una lettera scritta dalla regina della dimora di Cinecittà. Fin qui, quindi, nulla di strano, si tratta pur sempre di una sorpresa, di uno scambio come tanti ce ne sono stati tra loro, peccato che stavolta i due si siano lasciati sfuggire qualche parola di troppo dopo il loro incontro davanti alle telecamere.

Alex già sapeva della lettera

In giardino, alla fine del loro faccia a faccia in cui si sono parlati mostrando al pubblico tutta la loro complicità, Alex Belli e Soleil Sorge si sono imbattuti in uno scivolone che è stato ripreso dagli occhi attenti degli appassionati del reality. Su Twitter, infatti, è stato immortalato un momento ben preciso, quando l'influencer chiede all'attore: "L'hai ricevuta la lettera?" per poi correggersi subito: "Ah no" con l'immediata risposta di lui: "Eh no, se stai lì ancora a scriverla con la regia, fammela arrivare dai". Insomma, un errore corretto all'ultimo minuto, che dà l'impressione di essere una cosa ampiamente organizzata, tanto che l'ex gieffino preme affinché la lettera gli arrivi quanto prima, in modo da far progredire la loro storia dettando i ritmi di uno spettacolo che senza loro non potrebbe continuare.