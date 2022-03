Alex Belli attacca Barù: “Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, dov’è la tua eleganza?” Alex Belli replica alle parole di Barù dette a Delia Duran nella Casa del GF VIP, l’attore sostiene che il concorrente abbia usato cattiveria gratuita, poi lo provoca: “Dov’è la tua eleganza di nobiltà?”

A cura di Gaia Martino

Barù sembra non provare affatto simpatia per Delia Duran e Alex Belli e nelle ultime ore non ha perso tempo per farglielo sapere. Le parole dette in casa sono arrivate anche all'attore, ormai fuori dal reality, che ha scritto un tweet indirizzato a lui. Tutto è nato quando il concorrente, protagonista di un flirt con Jessica Selassié, e la modella venezuelana hanno avuto un confronto riguardo le nomination. Quando Delia ha confessato a Barù di averlo nominato, quest'ultimo ha replicato a tono: "Non ti sentire in colpa, ti reputo una persona buona ma a te e Alex non voglio più vedervi". Nelle ultime ore l'attore, attraverso Twitter, ha commentato la piccola discussione avvenuta in Casa.

Barù duro contro Delia Duran al GF VIP

Quando Delia gli ha ammesso di averlo nominato, Barù non ci ha visto più. Le ha confessato di non volerla più rivedere, stesso discorso per il marito Alex Belli. Nonostante avesse usato parole dure, la Duran ha provato a cercare un punto d'incontro ma senza risultati. Il concorrente si è innervosito per il comportamento e per le parole della sua inquilina tanto da esagerare e, trovandosi successivamente a parlare con Davide e Manila, ha poi ammesso le sue colpe.

Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto.

La replica di Alex Belli

Le parole di Barù sono arrivate anche ad Alex Belli che poche ore fa ha commentato accusandolo di aver usato parole cattive poi provocandolo riguardo le sue origini nobili.