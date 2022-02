Alex Belli a Delia: “Con Soleil fuori il GF Vip nemmeno amicizia”, i motivi del drastico distacco La notte turbolenta ha portato Alex Belli e Soleil Sorge a mettersi a distanza di sicurezza. Nessuno dei due vuole avere a che fare con l’altro, il concorrente mette un punto con sua moglie: “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”.

La notte turbolenta ha portato Alex Belli e Soleil Sorge a mettersi a distanza di sicurezza. Nessuno dei due vuole avere a che fare con l'altro, il concorrente in queste ore ha messo un punto con sua moglie su tutta la questione: "Io e Sole non avremo nemmeno un'amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio".

Alex Belli spiega perché si è staccato da Soleil Sorge

Perché Alex Belli si è staccato da Soleil dopo il litigio di ieri sera? Presto detto: "Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c'è futuro, nemmeno per un'amicizia. Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro".

Alla domanda di Delia Duran sull'amore sussurrato sotto le coperte a Soleil, messo la sera prima al centro di un rinfaccio violento, visto il passo indietro sulle parole che si sono scambiati quando erano soli, Belli ha risposto: "E tu credi a lei, che la conosci da qualche settimana, o a tuo marito, che ti ha amata e voluta sempre e nonostante tutto? Soleil è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo".

"Soleil usa il fidanzato che ha fuori solo quando le fa comodo"

Lo "spostamento di focus" ha riguardato proprio il picco del loro scontro di ieri sera, rispetto alla posizione di Soleil nei confronti del suo fidanzato fuori dalla Casa del GF Vip. "Cacci Superman in mezzo solo quando ti fa comodo" aveva tuonato Belli in sauna, riferendosi appunto a Carlo Domingo, "se ti serve c'è e gli devi rispetto, altrimenti ti professi single quando devi attaccarmi e farmi passare per quello che ti ha sedotta e abbandonata". A sua volta, la nota influencer si è detta convinta della posizione presa con la netta distanza presa dalla chimica artistica che la legava al suo "amico" e ha trovato pieno appoggio in Katia Ricciarelli, parimenti convinta di non volerci più avere niente a che fare.

Tra l'altro, i concorrenti, parlando tra loro, hanno spifferato che Alex e Delia avrebbero già una vacanza prenotata subito dopo la fine del Grande Fratello Vip: "Ieri è scappato che hanno già un viaggio alle Maldive prenotato per il 18 marzo. Dicono che vogliono recuperare il matrimonio. Hanno sempre detto di essere in pausa di riflessione, tutte stronz*te".