Alessio torna sui social dopo l'uscita da Amici: "Dispiacere immenso, ma l'anno prossimo tornerò più forte" Alessio è stato costretto a lasciare Amici 24 per un infortunio. Dopo l'uscita forzata dal programma, il ballerino è tornato sui social e ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella scuola, dove potrà tornare il prossimo anno: "Dispiacere immenso, ma tornerò il prossimo anno più forte che mai".

A cura di Elisabetta Murina

Alessio Di Ponzio è stato costretto a lasciare Amici 24 per un infortunio. Dopo l'uscita forzata dal programma, il ballerino è tornato sui social e ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella scuola. "Il dispiacere è immenso ma nonostante tutto so che troverò la luce e la forza per andare avanti", ha spiegato. Maria De Filippi gli ha annunciato la possibilità di tornare il prossimo anno come allievo per continuare il suo percorso.

Le prime parole di Alessio dopo l'uscita da Amici

"Il mio percorso ad Amici quest’anno finisce qui, propio ora che stavo iniziando a credere di più in me stesso, non credevo che un salto e un atterraggio sbagliato potessero portare a tutto questo", ha scritto Alessio su Instagram parlando della sua esperienza ad Amici. Il ballerino non pensava che un atterraggio sbagliato durante le prove potesse portarlo a dover lasciare la scuola. Nonostante il dispiacere, il ragazzo non perde la speranza e non vede l'ora di tornare il prossimo anno: "Il dispiacere è immenso ma nonostante tutto so che troverò la luce e la forza per andare avanti, quando si tratta della danza, quindi della mia vita non c’è niente che mi abbatte, nemmeno questo lo farà, andrò avanti e ritornerò l‘anno prossimo più forte che mai oltre che per me stesso, anche per tutte quelle persone che anche con un semplice messaggio mi hanno mostrato il loro supporto".

La parola che lo accompagnerà per tutto quest'anno, spiega Alessio, sarà speranza: "Speranza di continuare ad amare come ho imparato a fare in casetta con i miei compagni e speranza di rivedervi tutti un giorno e di riempirvi d’amore. Speranza di non deludere me e nessuno. Speranza di arrivare a tutti con la mia danza e la mia persona. Speranza di continuare a sognare e di raggiungere i miei obbiettivi. Speranza che questo piccolo elenco si avveri". Il ragazzo ha concluso ringraziando tutti coloro che l'hanno supportato e accompagnato in questi mesi nella scuola.

L'uscita da Amici per un infortunio

Dopo essersi fatto male a un piede durante una lezione, nel daytime del 24 gennaio Alessio ha scoperto l'entità dell'infortunio. Seduto insieme al resto dei compagni, Maria De Filippi gli ha comunicato che deve abbandonare la scuola di Amici: "Ti dico che ci vediamo l'anno prossimo, mi dispiace. Bisogna che ti operi, poi hai 7 settimane di fermo prima di riappoggiare il piede". Il ballerino è sorpreso dalla notizia: "Non mi aspettavo qualcosa di così grave, devo essere sincero". "Neanche noi. Abbiamo chiamato papà, ci è rimasto male anche lui", ha spiegato la conduttrice in collegamento.