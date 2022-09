Alessandro Cattelan pronto per la seconda serata di Rai2: “Il pubblico andrà a letto con il sorriso” Alessandro Cattelan ospite dei Tim Music Awards ha annunciato la partenza del suo nuovo show su Rai 2, in seconda serata dal 20 settembre arriva Stasera c’è Cattelan: “Tre sere di seguito, sarà come un massaggio a piedi prima di andare a dormire”

A cura di Gaia Martino

Alessandro Cattelan è uno dei protagonisti del Tim Music Award questa sera di sabato 10 settembre. Tra gli artisti saliti sul palco anche il conduttore che ha confermato l'indiscrezione circolata lo scorso giugno: a partire dal 20 settembre sarà in onda per tre sere di seguito a settimana su Rai Due. Si è esibito sul palco dell'Arena di Verona insieme ai Street Clerks, band salita alla ribalta grazie a X Factor che da anni accompagna Cattelan, e ad un gruppo di ballerini sulle note della, presumibilmente, nuova sigla. In arrivo in seconda serata Stasera C'è Cattelan.

Alessandro Cattelan annuncia il nuovo show

Sul palco dei Tim Music Awards anche Alessandro Cattelan che ha annunciato il suo nuovo show che andrà in onda su Rai Due. Il conduttore dopo il debutto con Da Grande e la successiva e grandiosa esperienza all'Eurovision torna in Rai, questa volta in seconda serata. A Carlo Conti, Vanessa Incontrada e al pubblico questa sera ha svelato che il suo programma partirà il 20 settembre e andrà in onda per tre sere di seguito a settimana: martedì, mercoledì e giovedì. "Vogliamo mandarvi a letto con il sorriso, Vi facciamo un massaggio a piedi prima di dormire, l'intento è questo" ha scherzato. Ad accompagnarli ancora loro, gli Street Clerks, band con lui a E poi c'è Cattelan. Secondo quanto anticipò Dagospia, dovrebbe trattarsi di uno show che ricalcherebbe i contorni del vecchio format di EPCC, una versione italianizzata del Saturday Night di Jimmy Fallon.

Il provino a X Factor Ungheria

Di talento, simpatico, ed imprevedibile. Alessandro Cattelan lo scorso marzo confessò ai fan di aver fatto un provino per X Factor Ungheria. Una serie di scatti che lo ritraggono a Budapest, poi il racconto: "Mi sono presentato come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito". La realtà si è rivelata essere ben altra, un invito a seguire l'esito del provino guardando il suo docu show su Netflix uscito lo scorso 18 marzo: "Se ho preso negy igen (quattro sì in ungherese) guardando Una semplice domanda su Netflix", scrisse.