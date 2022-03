Alessandro Cattelan a X Factor Ungheria: perché ha fatto il provino come concorrente Alessandro Cattelan ha partecipato ai provini di X Factor Ungheria, presentando un suo inedito. Su Instagram, il conduttore ha spiegato il motivo della sua decisione.

A cura di Daniela Seclì

Ad Alessandro Cattelan non manca di certo la capacità di stupire. Il conduttore ha pubblicato sui social un post che in poche ore ha collezionato oltre 25 mila like. Ha annunciato di aver partecipato ai casting di X Factor Ungheria, presentando il suo nuovo inedito. Nessuno si sarebbe insospettito, perché la sua fama non è ancora arrivata fino lì. Tuttavia, per sapere come è andato il provino occorrerà attendere l'arrivo su Netflix del docu-show "Una semplice domanda".

La sfida di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono a Budapest. In una foto è in compagnia di Stefano Belisari, meglio noto come Elio degli Elio e le storie tese. Ecco spiegato il motivo dell'incontro tra l'artista e il conduttore:

"A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X-Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio. Non potevo fare scelta migliore".

Una semplice domanda, il docu show su Netflix

Alessandro Cattelan, ovviamente, non ha alcuna intenzione di partecipare a X Factor Ungheria. Anche questa sfida fa parte del suo nuovo progetto "Una semplice domanda", che lo vedrà protagonista su Netflix a partire da venerdì 18 marzo:

"Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro sì! In ungherese) guardando Una semplice domanda su Netflix".

Una semplice domanda è un docu show in sei puntate in cui "Alessandro Cattelan cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino e Roberto Baggio". Non resta che attendere il 18 marzo, per scoprire come se la caverà in questa nuova avventura professionale.