Alessandro Cattelan dal 20 settembre su Rai2: “Non lo considero un passo indietro dopo Da Grande” Da martedì 20 settembre, Alessandro Cattelan sarà protagonista della seconda serata di Rai2 per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). A partire dalle ore 23 andrà in onda “Stasera c’è Cattelan”.

A cura di Daniela Seclì

Alessandro Cattelan torna in tv. Da martedì 20 settembre, andrà in onda in seconda serata su Rai2, il suo programma "Stasera c'è Cattelan". L'appuntamento è per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì), per sei settimane. Poi il programma tornerà a gennaio 2023. Nel corso della conferenza stampa, il conduttore è apparso entusiasta di questo progetto. Tra gli ospiti già annunciati Emanuela Fanelli, Cristiano Malgioglio, Gianmarco Pozzecco, Fabio Caressa, Ariete e Lazza.

Non vive il passaggio da Rai1 a Rai2 come una retrocessione

Come riporta Repubblica, Alessandro Cattelan ha spiegato di vedere nel late night show il suo habitat naturale: "Il bello è che ogni puntata è diversa, lo stimolo è sempre quello di trovare idee nuove, la difficoltà è intercettare argomenti che possano essere interessanti per gli spettatori", ma è pronto a pescare argomenti e personaggi in vari canali, dallo spettacolo ai social. La sua prima esperienza in Rai, lo ha visto al timone del programma di Rai1 Da grande, che purtroppo non ha portato i risultati sperati in termini d'ascolto. Quando gli è stato chiesto se il passaggio a Rai2 sia "un passo indietro o il ritorno a un habitat che gli appartiene di più", non ha avuto dubbi:

La seconda. Passi falsi? Non credo di aver fatto del male a nessuno, quando si prova a fare le cose ci sta che si può sbagliare, non so cosa rispondere. Per me Da grande è stata un’esperienza bella che rifarei, in un canale nuovo dove grande parte del pubblico non mi conosceva: dal mio punto di vista è stata positiva.

Alessandro Cattelan in onda tre giorni a settimana

Alessandro Cattelan terrà compagnia agli spettatori per tre giorni a settimana e l'idea lo entusiasma: "Il late show è il genere di programma che sognavo da ragazzino, quello che immaginavo quando ho iniziato a fare tv. Penso che sia la cosa che mi viene meglio, è nelle mie corde. Tre giorni di fila sono una figata, l’ideale per creare un legame con il pubblico, in tv c’è bisogno di continuità e di abitudine. Il nostro obiettivo è mandare a letto gli spettatori con un sorriso".