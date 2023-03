Alberto De Pisis non riceve sorprese al GF, il suo staff spiega perché Da quando lo scorso novembre è arrivata sua madre nella Casa, Alberto De Pisis non ha più ricevuto una sorpresa. Il motivo è molto semplice ed è proprio lo staff del gieffino a spiegarlo sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c'è qualcuno che ha affrontato il suo percorso decisamente più in sordina, si tratta di Alberto De Pisis. Il gieffino è stato tirato in ballo in qualche dinamica, ma rispetto agli altri è stato uno dei pochi a non aver ricevuto delle sorprese dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Alcuni fan hanno ipotizzato che fosse una decisione presa dagli autori del programma, ma lo staff dell'influencer ha voluto mettere in chiaro le cose con un comunicato sui social.

La spiegazione dello staff

Un messaggio molto chiaro con il quale lo staff che si occupa di gestire gli account di Alberto De Pisis, ha voluto chiarire quello che a tutti gli effetti avrebbe potuto prendere le sembianze di un malinteso non di poco conto. Se in quasi sei mesi di reality, il gieffino non ha mai ricevuto sorprese da parte dei suoi familiari, c'è un motivo ben preciso:

Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva sorprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, fin dall'inizio ha chiesto di non essere coinvolta. A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanza sia degli autori o del Grande Fratello.

L'incontro di Alberto e sua madre al GF

In effetti, nemmeno De Pisis si è mai lamentato del fatto che non ci fossero state incursioni dall'esterno, consapevole che almeno dalla sua famiglia non sarebbero arrivate, dal momento che avevano fatto presente la loro decisione prima ancora che l'influencer potesse prendere parte allo show. L'unica visita per Alberto risale a qualche mese fa, quando si è presentata la sua mamma, che ha cercato di incoraggiarlo: "Butta giù le barriere, mostra te stesso".