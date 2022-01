Alberto Angela torna al sabato sera, Ulisse sfiderà Amici di Maria De Filippi Dopo i successi di Stanotte a Napoli e Meraviglie, Alberto Angela tornerà con il suo titolo più caro da sabato 2 aprile, per sei settimane, sfidando ancora una volta la corazzata De Filippi.

A cura di Andrea Parrella

Il passaggio tra l'anno vecchio e il nuovo si è chiuso, in senso televisivo, nel segno di Alberto Angela. Prima il ritorno con Stanotte a Napoli la sera di Natale su Rai1, un vero e proprio evento che ha saputo racontare la città partenopea in una chiave fedele ed autentica, ma allo stesso tempo con un racconto trasversale, aperto a tutti. Poi è arrivato Meraviglie, la serie di approfondimenti sulle bellezze sparse sul territorio italiano. Una serie di prodotti, quelli di Angela, di riuscita ormai certa, che consentono sempre più a Rai1 di poter investire e rischiare.

Ulissa al sabato sera nella primavera di Rai1

E così nella prossima primavera, fa sapere TvBlog, Rai1 tornerà a proporre Ulisse al sabato sera. A partire da sabato 2 aprile e fino al 7 di maggio, sono previsti sei appuntamenti con il titolo storico, forse quello a cui Angela è più affezionato. Rai1 torna quindi a puntare sulla cultura in una delle serate storicamente più complesse per la rete, vista la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5, che in quelle settimane sarà ancora in onda con Amici. Un confronto, quello tra cultura e intrattenimento, che negli ultimi anni ha fatto segnare una svolta interessante nel racconto della Tv ed ha dimostrato che non ci sono contenuti inadatti a prescindere a una serata solitamente destinata allo svago.

Il marchio di fabbrica degli Angela

Certo, Ulisse non può dirsi un programma di approfondimento culturale come un altro. Il marchio della famiglia Angela si è dimostrato una certezza assoluta in questi ultimi anni, consentendo a Rai1 di portare a casa risultati inaspettati e di poter strutturare, proprio attorno alla figura del divulgatore, degli eventi televisivi. La messa in onda nella sera di Natale è emblematica di questa logica e dimostra il grado di affidamento del pubblico generalista a un volto così noto e conosciuto.