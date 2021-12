Al GFVip i concorrenti ricevono i video auguri di Natale dalle loro famiglie Nel giorno di Natale, dopo aver spacchettato i regali delle persone più care, i concorrenti hanno ricevuto i video massaggi da parte delle loro famiglie e si sono goduti il loro affetto tra lacrime, sorprese ed emozioni.

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello Vip, come da tradizione, il giorno di Natale i concorrenti ricevono una sorpresa dietro l'altra. Dopo una cena e una serata scintillante per la vigilia, nel pomeriggio del 25 dicembre i Vip sono stati chiamati in salone per dar via allo "spacchettamento" dei regali. Ciascuno di loro ha ricevuto doni simbolici e lettere da parte delle persone più care, poi, subito dopo, gli autori hanno trasmesso i videomessaggi di auguri delle loro famiglie.

I Vip si commuovono per il supporto dei parenti

È stato un momento di lacrime, sorprese e grandi emozioni per i concorrenti che hanno sentito tutto l'affetto da parte delle loro famiglie. Enzo Paolo Turchi ha registrato un messaggio per Carmen Russo insieme alla figlia Maria: “Sono contento che continui questo programma, so che ci tenevi tantissimo”, le ha detto nonostante il dispiacere di essere distanti. Katia Ricciarelli ha ricevuto un messaggio dai suoi parenti, Davide dai genitori: "Sei il nostro orgoglio". Biagio da tantissimi amici, Manila da Lorenzo Amoruso: "Abbiamo preso di comune accordo la decisione di passare il Natale lontani, ma so che i nostri doni ti daranno calore". Un messaggio anche dalla famiglia Bortuzzo, dalle nipotine di Valeria Marini, dalla mamma di Soleil, dal figlio di Alessandro Basciano, da Nina, l'amata cagnolina di Giucas e da Imma Battaglia che sta vivendo con amore la lontananza dalla moglie Eva Grimaldi: "Ti penso sempre e ti amo, compenso il senso di vuoto guardati. Amo star da sola e in silenzio, è opportunità per entrambe per sentire la mancanza, che è un bellissimo sentimento. Quando si vive insieme non si possono esplorare".

Niente baci sotto al vischio

Quest'anno ben poco romanticismo ha aleggiato tra le mura di Cinecittà, almeno rispetto alla passata edizione, quando abbiamo assistito a baci memorabili, da quello che ha sancito l'amore dei Prelemi, al bacio di Dayane Mello ad Andrea Zenga. Questa volta soltanto i timidi baci di Sophie Codegoni che si è avvicinata ad Alessandro Basciano e le effusioni di Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli che nelle ultime ore hanno anzi preso le distanze.