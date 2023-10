Al GF tutti contro Beatrice Luzzi per nulla, l’accusa di Paolo: “Vesti di nero per fare la vittima” L’accusa da parte del gruppo è che Beatrice finga discussioni per essere protagonista delle clip. “Allora smettetela di mettermi al centro dell’attenzione! Più fate così e più mi rendete protagonista, mi dite sempre le stesse cose! Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi”, ha sbottato l’attrice.

A cura di Giulia Turco

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del Grande Fratello durante la serata è scoppiata una nuova lite del gruppo contro Beatrice Luzzi. Quella dell’attrice isolata contro tutti sembra essere ormai l’unica dinamica all’attivo tra i concorrenti e così, probabilmente, decidono di proseguire almeno su questa strada per scongiurare il rischio chiusura. Gli inquilini pare che siano stati avvertiti: con dinamiche così scarne sarà difficile per gli autori portare avanti il gioco.

L’ennesima lite inesistente di Beatrice Luzzi

Litigare, ma non troppo, sembra essere la formula richiesta dagli autori, aizzare gli animi, ma senza scadere nel volgare e senza sbagliare i modi. L’unica lite possibile al momento sembra essere quella che coinvolge l’attrice ex protagonista della soap opera Vivere Beatrice Luzzi, che ha dimostrato autocontrollo da vendere, oltre che una dialettica notevole. Contro di lei si sono scagliati praticamente tutti, con la scusa del suo fare austero che proprio non piace al resto del gruppo di ragazzi. Sui social è apprezzatissima, ma d’altronde si sa che il singolo è spesso più forte del gruppo in queste dinamiche e dunque la lite non fa altro che rafforzarla.

Eppure ormai gli incidenti di percorso tra gli inquilini si contano sulle dita di una mano e creare tensioni sembra sempre più difficile. Ci si mette persino d’impegno, almeno questa è l’impressione, per trovare un pretesto. Nel corso della serata, ad esempio, Paolo ha preso di mira Beatrice provocandola prima dell’aperitivo: “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata? […] Sì per me anche se hai pianto l’hai fatto pensando alla diretta e per fare la vittima“, è la stata sua accusa. “Mi è arrivato oggi il vestito nero, mi rode e mi sono vestita di nero, qual è il tuo problema?”, ha replicato lei.

La necessità di creare dinamiche nella Casa

L’accusa da parte del gruppo nei confronti di Beatrice è che finga discussioni per essere protagonista delle clip. “Allora smettetela di mettermi al centro dell’attenzione! Più fate così e più mi rendete protagonista, sono tre settimane che mi dite sempre le stesse cose! Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi”, ha sbottato l’attrice.

Poche ore prima la stessa Beatrice discuteva con alcune delle donne sulla necessità di creare dinamiche, spiegando la delusione degli autori e di Signorini rispetto alla mancata presenza di coppie nella Casa. “Alfonso ieri era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava proprio…lo ha anche detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: "Sì, però, voi mi dovete pure aiutare perché altrimenti qui non riesco”, ha raccontato. “Ma che dobbiamo fare? La colpa è loro, hanno messo tutti fidanzati. Che cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità…”, ha replicato Fiordaliso.