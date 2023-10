Grande Fratello, anche i concorrenti hanno notato l’assenza di dinamiche: “Signorini era disperato” Al Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno notato una certa difficoltà da parte di Alfonso Signorini per via dell’assenza di dinamiche e di coppie nella casa.

A cura di Daniela Seclì

Nella nuova edizione del Grande Fratello, le dinamiche faticano a ingranare. Nella casa, alcuni concorrenti sembrano avere notato la cosa. C'è, infatti, chi ha confidato di avere avuto l'impressione che anche Alfonso Signorini sia in difficoltà. I gieffini, però, ritengono che gli scarsi sviluppi di questa edizione non siano una colpa da imputare a loro, ma a chi ha scelto il cast.

Beatrice Luzzi ha notato la difficoltà di Alfonso Signorini

Beatrice Luzzi, mentre si trovava in giardino con Fiordaliso, ha rimarcato di avere notato una certa difficoltà nel conduttore Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì 2 ottobre. La concorrente ha spiegato:

Alfonso ieri era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava proprio…lo ha anche detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: "Sì, però, voi mi dovete pure aiutare perché altrimenti qui non riesco". Lo ha detto.

E ha ironizzato: "Fiordaliso non lo so che dobbiamo fare, datti da fare".

Secondo Fiordaliso la responsabilità non è del cast

Fiordaliso ha raccolto la confidenza di Beatrice Luzzi, poi ha detto la sua a riguardo: "Ho capito, ma se non c'è la ciccia che dobbiamo fare?", si è chiesta. Poi, come riporta DavideMaggio.it, la cantante ha fatto una riflessione sul cast scelto. Ha rimarcato come sia difficile far nascere una relazione nella casa, se i concorrenti – sia uomini che donne – sono quasi tutti impegnati:

Ma che dobbiamo fare? La colpa è loro, hanno messo tutti fidanzati. Che cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità…

Come darle torto? In fondo, in un reality come il Grande Fratello, dove le dinamiche nella casa hanno un peso specifico notevole, la scelta del cast è fondamentale. Non resta che sperare che le cose migliorino con il passare del tempo.