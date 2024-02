Al GF accesa lite tra Federico Massaro e Perla Vatiero, che scoppia a piangere: la regia censura Al Grande Fratello è scoppiata un’altra accesa lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro perché il modello si sarebbe rifiutato di aiutarla a lavare i piatti. La regia ha censurato la discussione e cambiato inquadratura. La concorrente è scoppiata a piangere e si è sfogata: “Ti rendi conto del suo atteggiamento?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello è scoppiata un'accesa lite tra Federico Massaro e Perla Vatiero, dopo i trascorsi di qualche giorno fa. I due hanno iniziato a litigare perché l'ex protagonista di Temptation Island avrebbe chiesto al coinquilino di darle una mano a lavare i piatti e lui si sarebbe rifiutato. La regia ha cambiato inquadratura, non mostrando la reazione del modello e il momento della discussione. Ma, come si vede in alcuni video social, Perla è scoppiata a piangere, turbata dall'accaduto.

La lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro, la regia cambia inquadratura

La scintilla, tra i due concorrenti, sarebbe scoppiata quando Perla ha chiesto a Federico di darle una mano a lavare i piatti in cucina e lui si sarebbe rifiutato. La reazione del modello, però, non è stata fatta vedere ai telespettatori, così come la discussione vera e propria: la regia infatti è intervenuta cambiando inquadratura e censurando l'intera scena, di cui poco dopo il resto degli inquilini ha parlato.

Sui social circolano però diversi video che mostrano la reazione di Perla: la concorrente è scoppiata a piangere e si è sfogata con alcuni coinquilini, come Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni, che hanno provato a calmarla. "Ma stai scherzando? Questo viene verso di me alterato, urla, si mette tre metri vicino, ti rendi conto? Manco mio padre fa così. Sono nervosa perché a me nessuno tratta in questo modo. Ti rendi conto l'atteggiamento?", si è sfogata poco dopo la concorrente.

Leggi anche Chi è Francesco Ambrosoli, ex compagno di Simona Tagli e padre di Georgia Ambrosoli

Il faccia a faccia tra Perla e Federico dopo la discussione

Dopo la discussione, Massaro è uscito in giardino e si è sfogato, raccontando: "Ho nascosto le mani dietro la schiena per dire ‘non me ne frega niente', è un gesto di sottomissione". Poi, parlando con Rosy Chin, ha commentato l'atteggiamento di Perla nei suoi confronti: "Mi provoca per tre mesi, io sto zitto, poi sclero e allora le mi dice ‘ah, vedi, hai sclerato, allora hai torto tu'. Vorrei ben vedere, cosa sono un santo?".

Poco dopo, i diretti interessati si sono trovati faccia a faccia e hanno parlato dell'accaduto. "Non mi criticare. Io non lo faccio con te e tu non lo fai con me", ha detto il modello alla coinquilina. "Io le cose te le dico in faccia. I miei, anche in passato, sono stati consigli ed è diverso. Per me tu sei menefreghista nei confronti della casa", ha ribattuto Perla. "Lo accetto, ma non lo condivido, amen", ha concluso Federico.