Al Bano su Milly Carlucci: "Non chiama mia figlia Jasmine, quindi lei andrà a Ballando con le stelle Spagna" In collegamento con La Volta Buona in onda giovedì 29 maggio, Al Bano rivela che sua figlia Jasmine parteciperà all'edizione spagnola di Ballando con le stelle: "Milly Carlucci non la chiama, quindi lei si sta dando da fare con la Spagna". Nel corso della puntata, poi, incontra suo cognato Iago Garcia, impegnato con Amanda Lecciso.

In collegamento da Cellino San Marco, Al Bano si racconta agli ospiti de La Volta Buona in onda giovedì 29 maggio. Dopo aver accolto l'inviato di Caterina Balivo nella sua casa, si lascia andare a un botta e risposta con Giancarlo Magalli. Poco dopo, incontra il "cognato" Iago Garcia e rivela che sua figlia Jasmine prenderà parte a Ballando con le stelle Spagna.

Al Bano: "Giancarlo Magalli non ha mai parlato così bene di me"

Nel corso del collegamento, Giancarlo Magalli si complimenta con Al Bano: "Ha un'estensione vocale rarissima, è uno dei pochi al mondo che riesce a coprire quasi tutto il pianoforte. Mi piace sentirlo, è un fenomeno". Il cantante, stupito, replica: "Non hai mai parlato così bene di me". Caterina Balivo ricorda poi quando in un Sanremo del passato, Magalli diede un voto non molto alto a una canzone di Al Bano.

"Me voleva menà, mi è venuto a cercare sotto al balcone e mi faceva un segno… Lui è passionale ama le sue canzoni, il suo lavoro – racconta il conduttore – Io gli dissi che la canzone che aveva fatto a quel Festival non era il massimo e che sembrava l'inno dei sommergibilisti russi. lui si arrabbiò". Al Bano, però, dice di non avere memoria dell'episodio.

Al Bano: "All'Isola dei Famosi Elena Santarelli mi disse che ero nano"

"All'Isola dei Famosi Elena Santarelli mi disse che ero nano" dice Al Bano ricordando la sua esperienza nel reality. E aggiungi: "Le risposi che uno quando nasce non sceglie l'altezza, te la tieni. Quello non mi preoccupa, a me mi preoccupano i nani di pensiero e qua mi fermo. Non mi ha parlato per quattro giorni". Ospite in studio anche Lory Del Santo, vincitrice di quell'edizione del programma: "Al Bano non me lo posso dimenticare, un uomo così non nasce spesso. Volevo dirti che sei un grande lavoratore e ti ammiro tantissimo". La replica del cantante: "Ho sfamato a tutti quanti sull'isola. Vi ho tenuto acceso il fuoco 24 ore".

Al Bano incontra in diretta il cognato Iago Garcia: "Tratta bene Amanda Lecciso"

Al Bano conosce poi in diretta suo cognato Iago Garcia, fidanzato con Amanda Lecciso, sorella di sua moglie. "Tutti mi hanno parlato molto bene di questo personaggio. Tratta bene mia cognata" è la prima cosa che gli dice.

Dopo aver ricevuto rassicurazioni su questo fronte, gli fa un invito: "Quando vuoi vieni al sud, quando non ti va vengo io in Spagna. So che mia figlia Jasmine vuole andare a Ballando con le stelle spagnolo". È grande la sorpresa in studio per questa notizia, così Al Bano chiarisce:

Quasi sicuramente sì, va a Ballando con le stelle spagnolo. Visto che mia amica Milly Carlucci non la chiama, si sta dando da fare con la Spagna. La cosa belle di mia figlia è che prima fa le cose e poi me lo dice.

Prima di salutare la conduttrice, canta il brano Adiós Con el Corazón per Iago Garcia.