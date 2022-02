Aida Yespica smentisce il flirt con Delia Duran: “Le voglio bene ma non c’è mai stato nulla tra noi” Aida Yespica ospite di Casa Chi smentisce il flirt con Delia Duran. La concorrente venezuelana nella casa del GF VIP raccontò di aver avuto un’esperienza con la modella.

A cura di Gaia Martino

Aida Yespica solo ora rompe il silenzio sulla vicenda che l'ha vista protagonista, era stata tirata in ballo da Delia Duran nella casa del Grande Fratello VIP circa un mese fa. L'attuale concorrente del reality nel raccontare i dettagli sull'amore libero che vive insieme al marito Alex Belli, ha svelato di aver avuto un flirt anche con la showgirl, sua connazionale. "Ho avuto un'esperienza con Aida Yespica" sono state le parole della Duran durante una chiacchiera con la sua inquilina Miriana Trevisan, smentite però ora dalla diretta interessata durante l'intervista a Casa Chi.

Aida Yespica nega il flirt con Delia Duran

Aida Yespica a Casa Chi ha negato di aver avuto un flirt con Delia Duran. La modella ha chiarito di non essere mai entrata in queste situazioni, a differenza di quanto raccontato nella Casa. Conosce e prova affetto per la sua connazionale ma non c'è mai stato altro:

Quello che ha detto Delia è stato un malinteso, la conosco, siamo amiche, è una bella persona, ha un carattere piccante, caliente. Quello che lei è ha detto non è vero, non è mai stato così. Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro.

Il commento sul bacio tra Soleil e Delia

L'ex concorrente in collegamento con Casa Chi ha commentato poi il bacio hot tanto chiacchierato che si sono scambiate Delia Duran e Soleil Sorge nella casa. Un bacio ‘piccante' lo ha descritto, prima di dire la sua: