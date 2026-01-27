Aggrediti due giornalisti di Ore 14 da tre spacciatori, Milo Infante: “Una situazione di degrado insostenibile”

Due giornalisti di Ore 14, il programma di informazione di Rai2, sono stati aggrediti a Milano da tre spacciatori: sul posto sono intervenuti polizia e 118. Milo Infante condanna l’aggressione e il degrado “non più sostenibile”.

Una nuova aggressione è stata perpetrata ai danni di una troupe di Ore 14, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante, in cui il giornalista, con il supporto degli ospiti in studio, affronta i principali casi di cronaca e attualità. Nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio, a Rogoredo dove nel pomeriggio un ragazzo di 28 anni è rimasto ucciso durante una sparatoria con la polizia, i giornalisti della trasmissione di Rai2 sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori.

L'aggressione alla troupe di Ore 14

Si tratta di Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, i due giornalisti recatisi a Rogoredo per documentare i fatti avvenuti qualche ora prima, che sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori. Immediato l'intervento della polizia sul posto, che si trovava a pochi metri dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione, perché impegnata a completare i rilievi della sparatoria avvenuta nel pomeriggio. Violato, a cui è stata sottratta anche l'attrezzatura, è stato soccorso dai medici del 118, perché colpito dagli aggressori.

Dopo l'accaduto, sui social è arrivato il messaggio di Milo Infante, che sostiene il lavoro fatto dalla sua squadra e denuncia la violenza perpetrata dai tre aggressori, rivolgendo poi un sentito ringraziamento alla polizia che è intervenuta sul posto e anche ai medici che hanno soccorso il giornalista aggredito

Esprimo piena solidarietà ai colleghi e la ferma condanna dell'ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile.

La precedente aggressione a Crans Montana

È la seconda aggressione nell'arco di poche settimane subita dai giornalisti di Ore 14. A inizio gennaio, infatti, dopo la tragedia di Crans Montana, l'inviata sul posto, Francesca Crimi, che si trovava lì insieme al collega Marco Bonifacio, è stata aggredita da alcune persone sul posto che si sono avvicinati per lanciare dell'acqua gelida ai due giornalisti. Anche in questo caso, Infante ha subito manifestato il suo supporto, definendo l'accaduto "un atto vergognoso e vigliacco".