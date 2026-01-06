Aggredita a Crans-Montana l’inviata di Ore14, Milo Infante: “Atto vergognoso e vigliacco”

Anche la troupe di Ore 14, programma condotto da Milo Infante e in onda su Rai2, è stata vittima di attimi di tensione ieri. È stata aggredita da sconosciuti nel pomeriggio, a Crans-Montana in Svizzera. La giornalista Francesca Crimi era insieme a Marco Bonifacio nella località svizzera, dove raccontano le ultime sulla tragedia di Capodanno, quando una persona sconosciuta vicina ai generi Jessica e Jacques Moretti, gestori del bar Le Constellation, il locale colpito dall'incendio che ha causato la morte di 40 ragazzi, li ha colpiti con acqua gelida. Un gesto indelicato, verificatosi in un clima freddo – la temperatura registrava -10 gradi – e nel tardo pomeriggio. L'aggressore ha utilizzato una pompa d'acqua gelata, puntandola contro la giornalista. "Si tratta di un atto vergognoso e vigliacco che colpisce una collega mentre svolge il proprio lavoro" ha commentato il conduttore di Ore14 Milo Infante.

Anche Domenico Marocchi è stato aggredito ieri nella località svizzera. A Crans-Montana, che ha radunato numerosi giornalisti e inviati televisivi per il racconto della tragedia di Capodanno, e più precisamente fuori al ristorante dei generi Moretti, è stato accerchiato da 10 persone che lo hanno insultato e strattonato, nel tentativo di intimidirlo. Lo ha raccontato l'inviato di 1Mattina News e La volta buona questa mattina: "Stavamo per andare via ma sono arrivate altre sette persone che hanno circondato l'auto, hanno iniziato a urlare. È arrivata anche un'aggressione, uno spintone verso l'auto, siamo entrati in auto e hanno iniziato a dare colpi sia all'auto che agli specchietti. Una brutta avventura che racconta un clima molto pesante".

Le identità degli aggressori non sono state chiarite, ma i giornalisti vittime di tali comportamenti raccontano che l'ambiente a Crans-Montana è "poco collaborativo" e molto teso.