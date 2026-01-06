spettacolo
Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: “Accerchiato davanti al locale dei Moretti, il clima è pesante”

Domenico Marocchi questa mattina racconta ai spettatori di Uno Mattina News cosa è successo ieri sera fuori a uno dei ristoranti dei coniugi Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans-Montana. Aggredito da 10 persone, “il clima è pesante”, il racconto del giornalista.
A cura di Gaia Martino
Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News a Crans-Montana, dove sta seguendo le vicende relative alla tragedia del locale Le Constellation, è stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti. Si trovava insieme ad altri colleghi fuori a uno dei ristoranti dei coniugi Moretti, gestori francesi del bar che ha preso fuoco nella notte di Capodanno, oggi indagati per omicidio colposo, quando è stato accerchiato e aggredito. Questa mattina, martedì 6 gennaio 2026, all'indomani della spiacevole vicenda, si è collegato in diretta con Tiberio Timperi e Maria Soave a Uno Mattina News per raccontare meglio quanto accaduto.

"Siamo andati davanti a uno dei ristoranti dei coniugi Moretti, e abbiano solo inquadrato e ripreso una affissione che era sulla strada che diceva che il locale era chiuso. È arrivata una macchina a tutta velocità con della musica altissima, sono uscite tre persone che hanno iniziato a intimidirci, a insultarci con insulti diretti e rivolti a tutti gli italiani", ha raccontato Domenico Marocchi ai spettatori di Rai 1 questa mattina. "Stavamo per andare via ma sono arrivate altre sette persone che hanno circondato l'auto, hanno iniziato a urlare. È arrivata anche un'aggressione, uno spintone verso l'auto, siamo entrati in auto e hanno iniziato a dare colpi sia all'auto che agli specchietti. Una brutta avventura che racconta un clima molto pesante", le parole.

La vicenda lo ha turbato profondamente, così come dichiarato in una story ieri sera, poco dopo l'accaduto. "È tutto ok, sono stati 10 minuti abbastanza brutti perché erano tante persone aggressive, ma niente di grave" aveva scritto prima di sfogarsi: "Ciò che mi delude e che fa male è che quello che è successo oggi ha un valore sociale. Racconta un ambiente incattivito e poco collaborativo".

