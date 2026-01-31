Askatasuna, giornalisti Rai aggrediti: “Inviati di FarWest minacciati, lancio di sassi e attrezzatura distrutta”

Durante il corte per Askatasuna che si sta tenendo in queste ore a Torino, è stata aggredita una troupe del programma FarWest. Mentre la politica condanna gli scontri in cui sono rimasti feriti undici poliziotti, la Rai interviene per manifestare il proprio sostegno ai giornalisti aggrediti. A essere colpiti sono stati la giornalista Bianca Leonardi e il suo filmmaker.

Cosa è successo ai giornalisti Rai. Nella nota diffusa dalla Rai, i dettagli dell'aggressione subita dagli inviati della trasmissione FarWest condotta da Salvo Sottile. Secondo quanto riportato, i giornalisti sono stati "presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l'attrezzatura di lavoro". La Rai parla di "un'azione violenta e organizzata", che avrebbe avuto il preciso scopo di impedire alla troupe di raccontare ciò che stava succedendo. Secondo l'azienda, inoltre, l'attacco sarebbe stato mirato, perché FarWest ha realizzato un'inchiesta proprio sul centro sociale Askatasuna.

La condanna della Rai. Con un comunicato, l'azienda ha condannato l'aggressione subita dai giornalisti:

La Rai condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti alla troupe del programma FarWest, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna.

Rai ribadisce che un'azione simile sembra mirata a "intimidire il servizio pubblico e a punire chi fa informazione". Dopo avere espresso solidarietà e vicinanza ai giornalisti aggrediti, la nota si conclude: "Attaccare i giornalisti significa attaccare il diritto dei cittadini a essere informati".