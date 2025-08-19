Affari Tuoi riparte in anticipo, la strategia Rai per contrastare Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna

Il game show più amato della televisione italiana sta per tornare. Affari Tuoi, il programma di punta dell'access prime time di Rai1, si sta preparando per accogliere i telespettatori a partire da inizio settembre. La programmazione Rai ha subito qualche piccolo cambiamento e, infatti, nel promo della trasmissione con Stefano De Martino è stata annunciata la data di partenza.

Quando torna Affari Tuoi su Rai1, la ripartenza per contrastare Gerry Scotti

Sarà da martedì 2 settembre che il gioco dei pacchi, tornerà in prima serata su Rai1. Nuove puntate, nuovi concorrenti che avranno già superato i richiestissimi casting che, però, restano aperti a lungo per favorire un certo ricambio tra i rappresentanti delle varie regioni. Inizialmente la ripartenza dello show era prevista per domenica 7 settembre, ma si è deciso di anticipare, probabilmente per dare uno sprint alla stagione televisiva dopo i mesi, piuttosto lenti, che hanno caratterizzato l'estate, decisamente all'asciutto in fatto di share. Hanno contribuito in questa scelta anche gli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna, programma che ha segnato l'estate di Mediaset, condotto da Gerry Scotti e che, quindi, in questi mesi non ha avuto un reale competitor.

Ad Affari Tuoi rivoluzione dello studio tv

Come si evince dal promo diffuso in questi giorni su Rai1, la nuova stagione di Affari Tuoi si prepara ad una serie di cambiamenti, a partire dallo studio, le scenografie, infatti, subiranno delle modifiche, ma non ci saranno rivoluzioni in termini di contenuti. Dallo spot si vede il ritorno di Gennarino, mascotte del programma negli ultimi mesi, non mancheranno Lupo, Tanath e i loro pronostici tra il serio e il faceto, ovviamente, il Dottore, la cui telefonata incide sulle sorti dei concorrenti del programma. Insomma, un ritorno in pompa magna, soprattutto la necessità di far ripartire a pieno ritmo la rete ammiraglia della tv pubblica, per poter pian piano reintegrare tutti i programmi che fanno da sfondo al palinsesto del daytime e che andranno ad arricchire le giornate dei telespettatori.