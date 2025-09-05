Affari Tuoi non va in onda stasera: perché e quando torna su Rai1 il game show con Stefano De Martino
Questa sera, venerdì 5 settembre, Affari Tuoi non andrà in onda. Il consueto appuntamento con il game show condotto da Stefano De Martino, dalle ore 20.30 su Rai1, salterà per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia, qualificazione verso i Mondiali 2026. Ecco quando tornerà in onda il programma, tornato dopo la pausa estiva dello scorso mese.
Perché Affari Tuoi non va in onda stasera, venerdì 5 settembre
Venerdì 5 settembre Affari Tuoi non andrà regolarmente in onda. Il programma condotto da Stefano De Martino, che tiene compagnia agli spettatori tutti i giorni dalle ore 20.30, questa sera sarà sospeso per lasciare spazio allo sport. Su Rai1, infatti, alla stessa ora andrà in onda Italia-Estonia. Si tratta della terza gara del nuovo ciclo di qualificazioni verso i Mondiali 2026, che segna l'esordio di Gennaro Gattuso come Commissario Tecnico della Nazionale. Si sospende così, solamente per una sera, la ‘sfida' con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, in onda alla stessa ora su Canale 5 e che nelle prime puntate di questa edizione ha battuto De Martino in fatto di ascolti tv.
Quando torna in onda il game show condotto da Stefano De Martino
Affari Tuoi subirà uno stop solamente nella serata di venerdì 5 settembre. Da domani, sabato 6 settembre, il game show condotto da Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda, pronto a tenere compagnia agli spettatori nella fascia preserale. L'ultima puntata ha visto protagonista Marianna dalla Sicilia, che ha deciso di rischiare tutto fino all'ultimo (rifiutando anche 50mila euro) per poi tornare a casa con una cifra inferiore.