Novità Affari Tuoi per la seconda puntata, la mossa Rai per la sfida con La Ruota della Fortuna

La sfida dell'access prime time tra Rai 1 e Canale5 è stato il tema più caldo oggi nel mondo del piccolo schermo. Ieri sera, martedì 2 settembre, è ripartito Affari Tuoi, attesissimo competitor de La Ruota della Fortuna che ha rubato la scena in termini di ascolti durante le vacanze. Gerry Scotti ha "vinto" nei dati Auditel complessivi, seppur i due programmi in sovrapposizione hanno visto prevalere Stefano De Martino. Numeri a parte, ciò che è emerso nelle ultime ore è che per la seconda puntata potrebbe esserci già un cambio di passo. Da quanto apprendiamo, il secondo appuntamento stagionale con Affari Tuoi avrà infatti una durata maggiore rispetto alla prima puntata trasmessa da Rai1 ieri sera. Nello specifico, la puntata di Affari Tuoi del 3 settembre durerà circa dieci minuti in più rispetto alla precedente confermando la partenza alle 20.35, vista l'assenza dell'appuntamento con Cinque Minuti di Bruno Vespa.

La decisione della Rai su Affari Tuoi: la seconda puntata si allunga

"Calma e sangue freddo", ma è bene correre ai ripari. Affari Italiani fa sapere che vista la ‘leggerezza' di ieri di terminare la puntata di Affari Tuoi prima del solito, lasciando che i telespettatori si spostassero su Canale5 per seguire la fase finale de La ruota della fortuna, i vertici Rai avrebbero chiesto di allungare la seconda puntata, nonostante fosse registrata. Quella di stasera, stando a quanto appreso da Fanpage.it, durerà circa dieci minuti in più del previsto, passando dai 48 minuti circa di ieri agli oltre 56 di questa sera, per permettere al game show di coprire maggiormente la durata de La ruota della fortuna proposto dal competitor.

I possibili motivi del prolungamento

Non abbiamo certezze che il prolungamento della puntata di Affari Tuoi di questa sera dipenda da una risposta a richieste aziendali. Resta possibile che la registrazione avesse già una durata maggiore di quella andata in onda ieri sera, caratterizzata da una partita che ha regalato poche emozioni e si è chiusa con la concorrente tornata a casa a mani vuote dopo avere tentato la strada del pacco fortunato.