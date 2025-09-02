Pompea apre la nuova edizione di Affari Tuoi ma sbaglia tutto: torna a casa a mani vuote

Pompea della Basilicata è stata la pacchista che ha aperto la nuova edizione di Affari Tuoi. Partenza sfortunata, però, per lei che è tornata a casa a mani vuote: neanche alla Regione Fortunata è riuscita a salvarsi.

Questa sera è tornato in tv Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino ripartito dopo la sosta estiva. A parte la new entry del Molise, tutti i pacchisti sono gli stessi che hanno salutato il vecchio studio prima della pausa. La protagonista della serata è stata Pompea, pacchista della Regione Basilicata. In cerca di occupazione nel settore dell'educazione per l'infanzia, ha giocato accompagnata dal padre Francesco. Il tabellone della nuova edizione vede anche il "pacco nero", il cui contenuto è sconosciuto a tutti, anche al dottore. Pompea dopo una partita sfortunata, è tornata a casa a mani vuote.

La partita di Pompea della Basilicata

La partita di Pompea non è iniziata col botto: ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 20 euro, 1 euro, poi 100mila euro, 300mila euro e 30mila euro. Il dottore le ha offerto, su sua richiesta, il cambio. La pacchista ha lasciato il suo numero, il 12, per il 17. "Speravo di pescarlo perché è un numero che mi ritrovo tante volte. Il 17 è nato il mio compagno, ci siamo fidanzati il 17, e lo volevo a tutti i costi. Spero mi porti fortuna", ha spiegato prima di aprire il suo vecchio pacco nel quale c'era Gennarino.

Pompea ha poi pescato 5mila euro e 200 mila euro. Il dottore le ha offerto 5 tiri o 9mila euro. "Sono soldi, ma il mio sogno è comprare casa. Con questi non compro niente, rifiuto" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno e chiamare i 5 tiri. Ha eliminato dal tabellone 10mila euro, 50mila euro, il pacco nero che conteneva 200mila euro, 0 euro e 20mila euro restando in gioco con soli 75mila euro.

Alla proposta di cambio del dottore, ha rifiutato. Poi ha aperto il pacco contenente 75mila euro. Rimasta senza cifre rosse e dopo aver scoperto che il suo pacco conteneva 200 euro, ha giocato per la Regione Fortunata.

Il finale di Pompea alla Regione Fortunata

Pompea per il premio da 100mila euro ha scelto l'Emilia Romagna, per quello da 50mila euro ha deciso il Veneto. La pacchista della Basilicata, purtroppo, non ha indovinata: è tornata a casa a mani vuote.