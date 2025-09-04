Affari Tuoi, Marianna rischia tutto e fa male: quanto ha scoperto di avere nel pacco con il numero del suo papà

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita di Affari Tuoi di giovedì 4 settembre vede come protagonista Marianna dalla Sicilia, che gioca insieme al fratello Domenico, che lavora come massoterapista. È diventata madre a 16 anni e sua figlia Giorgia ne ha 15. Gioca con il pacco numero 6. L'oggetto misterioso della serata è il bummulu, un recipiente in terracotta tipico della sua isola natale, che nel corso della serata strofinerà diverse volte per avere fortuna.

La partita di Marianna insieme al fratello Domenico ad Affari Tuoi

Il primo tiro di Marianna è il 5 del Trentino, che contiene 0 euro e subito parte Anema e Core di Serena Brancale. Dopo sceglie il fratello Domenico, che indica la Calabria ma ne contiene 100mila. Dopo va anche peggio, perché Marianna chiama i 300mila euro, seguiti da 5 e 1 euro. L'ultimo tiro della prima serie dei sei è quello della Campania, ma strofinare il bummulu come portafortuna non la aiuta al momento, visto che contiene 50mila euro. Il Dottore offre il cambio, ma lei rifiuta.

Dopo si riprende, visto che individua i 50 euro, poi i 100 e poi i 500. Amor di Achille Lauro può solo accompagnare. Stavolta il Dottore offre 19mila euro, ma la siciliana rifiuta: "È una cifra importante, ma ho cominciato adesso e mi sto divertendo". Nel pacco delle Marche ci sono 30mila euro e nella Lombardia di euro ce ne sono 10mila. Ora ha 4 rossi e 4 blu, più il nero.

Il sogno del viaggio in America e il cambio accettato

Finalmente Marianna trova il bummulu e ora i rossi sono in maggioranza. Per un tiro, il Dottore le offre il cambio e lei accetta, scegliendo il 15, il giorno in cui è nato il suo papà scomparso. Strofina ancora il vaso e stavolta le porta bene, il suo pacco originario conteneva solo 20 euro. Dopo aver rifiutato 25mila euro, confessa di avere un sogno: andare negli Stati Uniti insieme a sua figlia. Ancora, chiama i 15mila euro e rifiuta un altro cambio. Dopo aver individuato i 200 euro, di blu resta solo Gennarino e ora la partita è tutta in discesa.

Il finale di partita di Marianna

Il Dottore le offre 31mila euro ma lei ha le idee chiare e dice no. Finalmente chiama Gennarino e in studio è grande festa. Rifiuta l'ennesimo cambio e trova il pacco nero, che contiene 500 euro e ora sono soldi sicuri. Il Dottore alza il tiro e offre 50mila euro: "Me la voglia godere fino alla fine", dice la pacchista, e va avanti. L'ultimo tiro della partita è quello da 200mila euro. Ora le restano 20mila e 75mila euro. Il Dottore offre 47.500 euro e lei decide di rischiare tutto, ma alla fine ne porta a casa solo 20mila.