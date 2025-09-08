Affari Tuoi con Stefano De Martino non va in onda stasera: perché e quando è prevista una nuova puntata

Affari Tuoi frena di nuovo la corsa stasera, lunedì 8 settembre 2025, come già capitato lo scorso venerdì. Il game show che vede protagonisti i concorrenti da ogni Regione, i "pacchisti", pronti a sfidare il dottore per vincere la cifra più alta del tabellone, non va in onda: dalle 20.30 è in programma la diretta, dallo stadio Negyerdei di Debrecen, in Ungheria, della partita Italia-Israele.

Perché Stefano De Martino non va in onda con Affari Tuoi stasera

Stefano De Martino questa sera salta il tradizionale appuntamento, dalle 20.30 circa su Rai1, con Affari Tuoi per lasciare spazio all'Italia di Gattuso che torna in campo nella sfida contro Israele, valida per il quarto turno delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. La diretta con la partita inizierà alle 20.30, su Rai1, e sfiderà – come già successo lo scorso venerdì – La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, in onda nell'access prime time di Canale5.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Il prossimo appuntamento con Affari Tuoi è in programma per domani, martedì 2 settembre 2025, nell'access prime time di Canale5. Un altro pacchista, dopo la partita di Giulia del Lazio che è tornata a casa con 33mila euro, sarà chiamato al centro dello studio per giocare la sua partita contro il destino e contro il dottore, Pasquale Romano. Dopo la fortunatissima stagione scorsa, l'inizio di Affari Tuoi lo scorso 2 settembre è stato segnato dal successo di La ruota della fortuna, game show di Gerry Scotti in onda su Canale5 allo stesso orario, che ha battuto in termini di ascolti il gioco dei pacchi. Anche l'ultima puntata ieri sera è stata sorpassata dalla rete competitor: Affari Tuoi ha registrato 3.198.000 spettatori con il 18.2% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha tenuto di fronte alla tv 3.706.000 spettatori con il 21% di share.