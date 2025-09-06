Ascolti tv 5 settembre: com’è andata La Ruota della Fortuna contro Italia-Estonia al posto di Affari Tuoi

Gli ascolti tv di venerdì 5 settembre. Affari Tuoi non è andato in onda e La Ruota de La Fortuna si è scontrato con il primo tempo di Italia-Estonia, partita trasmessa in diretta su Rai 1, che ha dominato la serata in termini di dati auditel con oltre 5milioni di spettatori e il 33.9 di share.

Nessuna sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna ieri sera: venerdì 5 settembre 2025 il game show di Stefano De Martino non è andato in onda per lasciare spazio alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali, Italia-Estonia, la cui diretta su Rai1 è iniziata allo stesso orario del gioco di Gerry Scotti, in onda su Canale5. Dopo le vittorie consecutive in termini di dati Auditel di Canale5 nella fascia access prime time, ecco gli ascolti registrati ieri sera dalle principali reti televisive.

Ascolti tv venerdì 5 settembre: la sfida tra Rai 1 e Canale5

La Ruota della Fortuna in onda ieri sera, nella fascia dell'access prime time di Canale5, si è scontrata con il primo tempo di Italia-Estonia, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali, in onda su Rai 1 dallo stesso orario. Il gioco di Gerry Scotti ieri sera ha guadagnato 4.024.000 spettatori pari al 22.8% di share. Dopo il game show, è andata in onda la soap turca Tradimento che ha registrato 1.983.000 spettatori con uno share del 14.6%.

La partita che ha visto gli azzurri festeggiare la vittoria per 5 a 0, trasmessa su Rai 1 dalle 20.30 alle 23.35, ha dominato la serata registrando 5.843.000 spettatori pari al 33.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Royal-ish – Principessa per caso in onda su Rai 2 ha registrato 680.000 spettatori pari al 4.2% di share. The Son su Rai3 ha raggiunto 683.000 spettatori (4.3%). Chicago Fire su Italia1 ha totalizzato 696.000 spettatori con il 4.6% di share. The next three days su Rete4 ha registrato 434.000 spettatori (2.9%), e ancora Pechino Express Fino al Tetto del Mondo su Tv8 è stato visto da 478.000 spettatori (3.3%). Bake Off Italia sul NOVE ha raggiunto 211.000 spettatori con l’1.3% di share. Piacere, sono un po' incinta in onda su La7 ha totalizzato 408.000 spettatori e il 2.5% di share.