Affari tuoi torna in TV, quando inizia la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: la data della prima puntata

L'estate è ormai agli sgoccioli e la TV è pronta a riaccendersi. Nell'access prime time di Rai1 torna Affari tuoi. Così, inizia una delle sfide più attese, quella tra il programma di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che sta riscuotendo grande successo. La prima puntata della nuova edizione di Affari tuoi andrà in onda martedì 2 settembre alle ore 20:35 su Rai1.

Quando inizia Affari tuoi con Stefano De Martino

La nuova edizione di Affari tuoi andrà in onda da martedì 2 settembre alle ore 20.35 su Rai1. Lo spot, che è stato diffuso sui social e in TV, parla di uno studio completamente rinnovato. E non è detto che questa sia l'unica novità del famoso gioco dei pacchi. Intanto, le indiscrezioni attribuiscono la partenza lievemente anticipata, a un certo nervosismo in Rai. Secondo quanto sostiene il settimanale Oggi, infatti, Stefano De Martino avrebbe interrotto le sue vacanze perché richiamato per registrare in fretta e furia le nuove puntate del programma di Rai1. Il motivo? Il successo della Ruota della Fortuna.

La sfida con La ruota della fortuna di Gerry Scotti

Da martedì 2 settembre, dunque, gli oltre 4 milioni di spettatori che da settimane scelgono l'intrattenimento di Canale5 con La ruota della fortuna potranno decidere se proseguire in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui o guardare Affari tuoi. L'esito non è scontato. Il conduttore di Canale5, grazie anche alla sua professionalità ed esperienza, è riuscito a fidelizzare il pubblico. Insomma, Gerry Scotti potrebbe tenere testa a Stefano De Martino, nonostante gli ascolti record a cui è abituato il programma Affari tuoi. Il conduttore della Ruota della Fortuna si pone obiettivi concreti. Come ha dichiarato più volte, non pensa di poter battere Rai1 – come ha fatto con facilità con Techeteche Top Ten e Techetechetè – ma sarebbe felice di riuscire a realizzare il 18% di share (nelle puntate senza la concorrenza di Affari tuoi ha raggiunto anche il 27% di share). Insomma, mira a rosicchiare qualche punto di share ad Affari tuoi, come ha spiegato al Corriere della Sera: "Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato". Per scoprire come andranno le cose, non resta che attendere il 2 settembre.