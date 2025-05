video suggerito

Affari Tuoi, la puntata del 7 maggio fermata dall'edizione straordinaria: Paolina dal Lazio perde tutto Nella puntata di Affari Tuoi del 7 maggio, sospesa per dieci minuti per dare notizia della fumata nera del Conclave, ha giocato Paolina, flautista del Lazio. La concorrente ha rifiutato un'offerta di 38mila euro per poi perdere i 200mila nel finale. Neppure il gioco della Regione Fortunata è riuscito a salvarla, con la Sardegna che si è rivelata essere la regione vincente.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 7 maggio, Paolina dal Lazio, di professione flautista. La concorrente ha giocato accompagnata dalla sorella Noemi, purtroppo tornando a casa a mani vuote dopo una partita che ha riservato diversi colpi di scena, inclusa l'apparizione della mascotte Gennarino e il tentativo fallito al gioco finale della Regione Fortunata. Il suo pacco, il numero 17, dopo un cambio con il 14, conteneva solo 5 euro. La puntata è stata segnata da un'interruzione di dieci minuti per permettere all'edizione straordinaria del Tg1 di dare notizia della prima fumata nera del Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco I.

La partita di Paolina ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con l'apertura del pacco della Sicilia, il numero 2, che conteneva 10mila euro, accompagnato dalla canzone di Madame "Né bene, né male". Il secondo tiro ha rivelato la specialità regionale della serata, la Carbonara, nel pacco numero 19 delle Marche. Il terzo tiro ha portato in studio il cane Gennarino, la mascotte del programma, nascosto nel pacco della Campania, dando vita a un simpatico siparietto con Stefano De Martino. La partita è proseguita con l'apertura del pacco numero 12 del Molise (200 euro) e del numero 15 della Basilicata (1 euro). Con una situazione ancora molto favorevole, è arrivata la prima telefonata del Dottore, che ha offerto 38mila euro. Paolina ha rifiutato con convinzione: "Abbiamo una situazione buona per adesso".

Le cose hanno iniziato a complicarsi quando sono stati eliminati dal tabellone 100mila euro dal pacco numero 4 della Puglia, 75mila euro dal numero 10 e 50mila euro dal pacco numero 20 della Toscana, scelto d'istinto dalla sorella Noemi. A questo punto è arrivata la seconda offerta del Dottore: un cambio, prontamente rifiutato. I tiri successivi hanno eliminato 500 euro dalla Liguria, ma anche i preziosi 300mila euro dalla Sardegna e 20mila euro dal Friuli Venezia Giulia. La partita si è fatta sempre più in salita quando nel pacco numero 8 della Lombardia sono stati trovati 30mila euro. "Siamo appesi a quei duecentomila", ha osservato De Martino, "ed è difficile".

Il finale di Paolina ad Affari Tuoi: rifiuta 14mila euro e perde tutto

Il Dottore ha quindi offerto 14mila euro, ma Paolina ha rifiutato con un discorso toccante: "Per me questo programma è sempre stato un sogno, lo vedevo da piccolina e ho conosciuto un mondo bellissimo. Mi sento già ricca con tutto quello che ho vissuto qui, con tutti i pacchisti che ho conosciuto e ciascuno di voi mi ha dato qualcosa che fa parte di me nel suo piccolo. Vi sono molto grata per questo, quindi niente, voglio cercare di giocarmela fino in fondo. Rimpiangerò questa cosa, ma voglio andare fino in fondo". Il pacco successivo, quello del Trentino, ha eliminato i 5mila euro. "Adesso si fa tosta, ma riponiamo tutte le aspettative nei 200mila", ha commentato Stefano, "chi ce li ha?". Il Dottore ha quindi proposto due tiri a fronte di un cambio, senza alcuna offerta economica.

Dopo un lungo ragionamento sui numeri a lei cari (il 13 che rappresenta la mamma e il 5, il primo pacco ricevuto da quando gioca), Paolina ha deciso di cambiare con il pacco numero 14, "proprio perché è un numero che non mi dice niente". Ha poi scelto di aprire il pacco numero 7 dell'Emilia Romagna, che conteneva solo 5 euro, e infine il pacco numero 13, rivelando i tanto agognati 200mila euro ormai perduti.

La Regione Fortunata non salva Paolina

Con il pacco 17 contenente solo 5 euro, Paolina e Noemi hanno avuto un'ultima possibilità con La Regione Fortunata. "Non è detta l'ultima parola, una possibilità su 20 per vincere 100mila euro se mi dite qual è il nome della regione che c'è in questa busta", ha spiegato Stefano. Come da regolamento, hanno avuto due chance: indovinare 1 su 20 per 100mila euro, oppure 1 su 10 per la cifra dimezzata. Considerando che la madre delle ragazze è siciliana, hanno inizialmente pensato alla Sicilia, per poi valutare anche l'Emilia Romagna. Alla fine, contrariamente ai loro ragionamenti precedenti, hanno scelto la Liguria, sbagliando. Per la possibilità di vincere 50mila euro, hanno puntato sull'Umbria. Restando in gioco solo Umbria e Sardegna, la Regione Fortunata si è rivelata essere la Sardegna. Una serata sfortunata per la flautista laziale che, nonostante le belle parole sull'esperienza vissuta nel programma, è tornata a casa senza alcuna vincita. Come ha commentato Stefano De Martino nel finale: "La fortuna non è passata di qui".