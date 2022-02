Affari Tuoi formato famiglia, come funziona il programma di Amadeus e gli ospiti della prima puntata Parte sabato 19 febbraio lo show di prima serata con Amadeus e Giovanna Civitillo. Due le partite per singola puntata, la prima avrà come ospiti Lino Banfi, Gigi D’Alessio e Matteo Romano.

A cura di Andrea Parrella

Affari Tuoi ritornerà sabato 19 febbraio, con una nuova edizione in prima serata targata Amadeus. Il conduttore, reduce da un Sanremo di incredibile successo e presente ogni sera sulla prima rete con I Soliti Ignoti, riproporrà il programma nella versione "Affari Tuoi – Formato Famiglia". Sei appuntamenti speciali in prima serata per il ritorno di uno dei programmi più amati di Rai1, già riproposto lo scorso anno, sempre nello spazio del sabato sera, da Carlo Conti. A condurre questa edizione speciale del programma al fianco di Amadeus ci sarà la moglie Giovanna Civitillo. Protagonisti del game show saranno i concorrenti e le loro famiglie, sia vip che persone comuni, che giocheranno nelle due partite previste in ognuna delle puntate di prima serata.

Gli ospiti della prima puntata e la novità della voce del Dottore

Ma come funzionerà il programma? La nuova edizione di Affari Tuoi seguirà il meccanismo classico del gioco per quel che riguarda le dinamiche. Due le partite per singola puntata, nella prima a giocare sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, che saranno impegnati ad aprire i pacchi. Nel corso della seconda partita, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip, accompagnato dai suoi familiari o da persone a lui care, anche in questo caso pronte ad aprire i pacchi scelti di volta in volta. Per entrambe le partite il montepremi massimo sarà di 300.000 euro. In caso di vittoria, la cifra andrà in premio al concorrente nella prima partita, mentre verrà devoluto in beneficenza per la partita vip.

Lino Banfi, Gigi d'Alessio e Matteo Romano ospiti

Il primo personaggio a misurarsi con lo storico gioco e a sfidare il Dottore (il personaggio misterioso che interagisce al telefono con il concorrente e di cui in questa edizione interverrà anche con la sua voce) sarà Lino Banfi. Nel corso delle due partite non mancheranno momenti di musica e spettacolo. Ospite della prima partita sarà Gigi D’Alessio, mentre nella seconda partita verrà chiamato il “Pacco Musica” e per la puntata del 19 febbraio interverrà Matteo Romano, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.