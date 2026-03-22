Adriana Volpe non ha mentito al GF Vip, emerge un video che dimostra l’amicizia con Antonella Elia

Adriana Volpe e Antonella Elia, ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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C'è qualcosa di poco chiaro nel rapporto tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Le due conduttrici si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello Vip e tra loro ci sono state scintille sin da subito. Mentre Volpe ha attraversato la porta rossa con le migliori intenzioni, pronta a mettere un punto e a ricostruire il rapporto con l'ex ragazza di Non è la Rai dopo le liti del passato, Elia è apparsa sin da subito sul piede di guerra. Non ha salutato Adriana e si è dimostrata ostile nei suoi confronti. Un astio talmente immotivato da spingere alcuni spettatori a chiedersi se fosse un siparietto già concordato. Ma in queste ore è emerso un nuovo elemento.

Facciamo prima il punto di quanto accaduto nelle prime due puntate del reality condotto da Ilary Blasi. Antonella Elia, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ha gelato Adriana Volpe rifiutandosi di salutarla. La gieffina è rimasta spiazzata, ma si è anche detta intenzionata a non lasciarsi travolgere dalle montagne russe emotive della coinquilina. Nel corso della seconda puntata, andata in onda venerdì scorso, le due donne hanno avuto uno scontro in diretta. Il tema era lo stesso che tiene banco ormai da due anni. Adriana Volpe sosteneva di avere condiviso un'amicizia con Antonella Elia, mentre quest'ultima continuava ad affermare di non avere mai avuto a che fare con lei, se non attraverso un distaccato rapporto lavorativo.

Adriana Volpe ha provato a elencare le occasioni in cui è stata partecipe della vita privata di Antonella Elia, come la Comunione del figlio dell'ex compagno di lei, Pietro Delle Piane. Ma la showgirl ha proseguito per la sua strada, smentendo qualsiasi forma di relazione oltre quella professionale. Ilary Blasi, poi, ha lasciato spazio al racconto delle fragilità di Antonella Elia. A questo punto, Adriana Volpe si è sciolta in lacrime. Si è chiesta se in fondo non sia stata in grado di essere una buona amica: "Però cerco sempre di esserci nei momenti veri". E ha confidato ad Antonella: "Ho sofferto tantissimo quando tu di punto in bianco hai detto che non siamo mai state amiche. Una coltellata dritta alla pancia non mi avrebbe fatto così male". Elia l'ha abbracciata: "Sei fragile come una foglia, non avrei mai pensato. Non voglio farti soffrire". E ha aggiunto: "Ti vedevo fredda e calcolatrice e invece sei un angelo". Ecco, "angelo" è una parola che ricorre anche nel video che è emerso in queste ore.

Nel video, Adriana Volpe è ritratta con Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Le immagini, secondo Biagio d'Anelli, risalirebbero alla scorsa estate ma a suo dire sarebbero poi state cancellate dal profilo Instagram di Adriana Volpe. Ma cosa c'è nella breve clip? Pietro abbraccia la conduttrice e dice: "Sei il nostro angelo custode". Elia ironizza: "Togli le mani da Adriana", poi la abbraccia anche lei e la bacia. Volpe commenta: "E voi siete i miei angeli custodi". Insomma, non danno di certo l'impressione di due donne che si detestano o tra le quali c'è solo un rapporto professionale. È evidente, Adriana Volpe ha detto la verità sulla loro amicizia. Ora resta una domanda: perché Antonella Elia rinnega il loro rapporto?