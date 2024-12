video suggerito

Adrian espulso dal GF spagnolo per atteggiamenti molesti: “Ha invaso gli spazi di Maica Benedicto” Il concorrente del Gran Hermano, Adrian, è stato squalificato dopo aver avuto atteggiamenti molesti nei confronti di Maica Benedicto. Nonostante lei gli avesse chiesto di mantenere le distanze, lui ha provato ad abbracciarla. Dopo essere stato respinto, la modella spagnola che entrò nella casa di Cinecittà ha sbottato: “È l ultima volta che ti avvicini così tanto e in questo modo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un concorrente del Gran Hermano, Adrian, è stato squalificato dopo aver avuto un comportamento "inaccettabile" nei confronti di Maica Benedicto, la modella spagnola che ha vissuto per una settimana nella casa del Grande Fratello italiano. La decisione del reality è arrivata dopo che il pugile ha avuto un atteggiamento molesto nei confronti della sua inquilina alla quale si è avvicinato più volte nonostante lei chiedesse di mantenere le distanze. Nel video incriminato, si vede l'ormai ex concorrente che viene respinto da Maica Benedicto dopo un approccio sul letto: "Questa è l'ultima volta che ti avvicini così tanto".

I video di Adrian con Maica Benedicto

Adrian, pugile 26enne di Madrid, è stato insistente con Maica Benedicto che più volte lo ha invitato a mantenere la distanza. Sul letto la modella lo ha respinto quando lui ha provato ad abbracciarla, poi ha sbottato e lo ha accusato di aver oltrepassato il limite: "Che fai? Però, questo ragazzo che problemi ha? Adrian, è l ultima volta che ti avvicini così tanto e in questo modo. Sai dal primo giorno che mi piace la distanza, non mi piace che mi toccano".

Non sarebbe stata questa la prima volta che Adrian ha invaso lo spazio di Maica. Il concorrente spagnolo, infatti, era già stato avvertito: se avesse continuato a mancarle di rispetto, sarebbe stato punito.

Leggi anche Tommaso Franchi vuole lasciare il Grande Fratello, la crisi dopo la lontananza di Mariavittoria

La decisione del Gran Hermano

Il conduttore Jorge Javier, durante la puntata del reality in onda ieri, ha sgridato Adrian prima di annunciargli la squalifica. Dopo aver visto le immagini dell'accaduto, ha dichiarato: "Adrian, invadi lo spazio di Maica nonostante lei ti abbia detto che le dà fastidio. Tu hai ignorato tutto nonostante Maica ti avesse detto che non tollera questo atteggiamento. L'integrità e il rispetto dello spazio personale sono due diritti fondamentali che devono essere rispettati. Gli atteggiamenti che compromettono la dignità di una persona sono assolutamente vietati, a maggior ragione se la persona stessa dice di sentirsi a disagio. Adrian, hai oltrepassato questa linea rossa in diverse occasioni. È molto triste e difficile per noi dover prendere decisioni come quella che ci ha portato qui oggi. Ma il GH è un ambiente rispettoso, responsabile e sicuro, pertanto ti informiamo, Adrian, che da questo momento in poi sei disciplinarmente espulso. Ti preghiamo di lasciare la casa attraverso la porta".