Tommaso Franchi vuole lasciare il Grande Fratello, la crisi dopo la lontananza di Mariavittoria

A cura di Ilaria Costabile

Le settimane di permanenza al Grande Fratello stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, vivono nel loro micromondo e tendono anche ad esasperare tutto ciò che gli accade. È così che Tommaso Franchi, dopo aver visto un leggero distacco da parte di Mariavittoria Minghetti, con la quale si era creata una liasion, ha avuto una vera e propria crisi, dopo la quale ha manifestato la sua intenzione di lasciare il reality.

La confusione di Mariavittoria e la crisi di Tommaso

A scatenare dubbi e confusione nel giovane idraulico toscano è stata la settimana di lontananza da Mariavittoria che, infatti, ha trascorso quei giorni nel Tugurio. Con lei c'era anche Alfonfo D'Apice, con il quale si è creata una certa complicità al punto che la gieffina, una volta rientrata in casa, si è sentita sopraffatta dalle sue emozioni e ha confessato ai suoi coinquilini di aver sentito qualcosa per il concorrente napoletano, di conseguenza ha deciso di rallentare la conoscenza con Tommaso: "Mavi ma sei uscita dal tugurio e mi sei saltata addosso e ora sei in crisi? Dopo un giorno" le ha detto in un confronto. Franchi, particolarmente provato dall'allontanamento della ragazza, si è lasciato andare ad una confessione a cuore aperto con Luca Calvani e Jessica Morlacchi, dicendo:

Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma.

La decisione di lasciare la Casa

Il ragazzo, piuttosto confuso e demoralizzato, è scoppiato in lacrime e ha manifestato l'intenzione di lasciare la casa, non riuscendo a sopportare l'idea di gestire una situazione indefinita e soprattutto deciso a non stare male e lo avrebbe comunicato anche alla produzione del programma:

Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai c0g**ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà“.