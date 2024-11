video suggerito

Provvedimento disciplinare per i concorrenti del Grande Fratello: “Comportamenti intollerabili” I concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. Alcuni gieffini hanno violato il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Provvedimento disciplinare per i concorrenti del Grande Fratello. In questi giorni avrebbero tenuto dei comportamenti contrari al regolamento. Alcuni gieffini si sarebbero tolti i microfoni e avrebbero comunicato in codice. Inoltre, nonostante i ripetuti richiami, non si sarebbero premurati di mettere fine a tali comportamenti. Ma andiamo con ordine: dal comunicato ufficiale letto nella casa da Luca Calvani e Amanda Lecciso al provvedimento.

Il motivo del provvedimento disciplinare per i concorrenti del GF

Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno ricevuto il compito di leggere agli inquilini della casa del Grande Fratello, il comunicato ufficiale nel quale veniva annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti. La motivazione? Il fatto che alcuni gieffini continuino a comunicare in codice o togliendosi il microfono. Ciò, ovviamente, è vietato dal regolamento:

Dopo i ripetuti richiami, Grande Fratello non può più tollerare certi comportamenti. Parlare togliendosi il microfono spesso coperti sotto il piumone, comunicare in codice.

Decurtato il budget settimanale: la reazione dei concorrenti

Il Grande Fratello ha deciso di decurtare il budget settimanale del 30%: "Il totale a disposizione è di 238 euro”. Clayton Norcross non ha compreso a cosa si riferisse il Grande Fratello con la frase "comunicare in codice". Amanda e Luca, allora, gli hanno spiegato che il riferimento era a qualsiasi tentativo di scambiarsi delle confidenze eludendo i microfoni. Jessica Morlacchi ha colto l'occasione per rimarcare come anche sotto al piumone vada tenuto il microfono. Luca Calvani ha invitato i suoi compagni di avventura a un maggior senso di responsabilità: “Staremo più attenti, non moriremo di fame, in qualche maniera faremo”. Poi, ha chiesto a Lorenzo Spolverato di evitare di buttare le sigarette sul pavimento in giardino, richiamandolo a una maggiore pulizia: "È una mancanza di rispetto per gli altri, credo che a casa tua non fai lo stesso”. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se i concorrenti abbiano imparato la lezione.